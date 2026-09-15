La defensa de CFK presentó una nueva prueba para intentar revertir la condena por Vialidad

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron este martes una nueva prueba con la que buscan revertir la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego aseguraron que una planilla oficial de la Dirección Nacional de Vialidad demostraría que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso analizado durante el período investigado.

Los abogados calificaron de "falsa" la acusación contra la expresidenta y anticiparon que utilizarán esa información tanto en el ámbito judicial argentino como ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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"Lo que se le había asignado a Lázaro Báez era menos del 1%"



Durante la conferencia de prensa de los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi informó que "apareció información completa de todo lo que Vialidad había invertido en obra pública con fondos del fideicomiso". pic.twitter.com/RPnAaK1ktg — Corta (@somoscorta) September 15, 2026

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La planilla que presentó la defensa

Beraldi explicó que el nuevo elemento surgió a partir de una declaración realizada el 6 de agosto en otra causa, conocida como "Los Cuadernos".

Según detalló, un técnico de Vialidad que declaró como testigo aportó información sobre una base de datos que registra el destino de los fondos del fideicomiso utilizado como parte de la acusación en Vialidad.

De acuerdo con la interpretación de la defensa, durante el período comprendido entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015 se desembolsaron unos 2.000 millones de dólares y las empresas de Báez recibieron el 0,85% del total.

"Esta información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso", sostuvo Beraldi durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

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"Acá tengo la sentencia de la Causa Vialidad. UN DELIRIO. Lo único que quieren es sacar de la escena política a una expresidenta porque LE TIENEN MIEDO"



Javier Borrego, abogado de Cristina, dijo lo que TODOS pensamos sobre la sentencia a la expresidenta pic.twitter.com/jEwBIDZlUq — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) September 15, 2026

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El planteo para revisar la condena

Rafael Valim, abogado brasileño que también participó de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que la nueva documentación representa un "giro decisivo" en el caso.

El letrado presentó un ranking de las empresas que recibieron fondos de Vialidad durante el período investigado y afirmó que el Grupo Austral tuvo una participación mínima.

A partir de esos datos, la defensa anunció que solicitará un recurso de revisión para intentar que un tribunal analice nuevamente la condena.

Beraldi aseguró que, a partir de la nueva prueba, consideran que existen elementos para pedir la suspensión de los efectos de la sentencia.

El reclamo ante Naciones Unidas

La estrategia también contempla el ámbito internacional. Los abogados ya habían presentado en julio una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para cuestionar la condena.

La nueva prueba será incorporada a ese planteo, según confirmó Beraldi.

El equipo jurídico de la expresidenta sostiene además que la condena y la inhabilitación vulneraron sus derechos y busca que se revierta la prohibición de ejercer cargos públicos.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU emite recomendaciones al Estado involucrado. La defensa de Cristina Kirchner sostiene que una eventual decisión favorable tendría carácter vinculante, mientras que la Corte Suprema argentina ya estableció en pronunciamientos anteriores que los organismos internacionales no constituyen una instancia adicional de revisión judicial.

La condena y el escenario electoral

Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el último planteo de la defensa.

Actualmente cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

Uno de los objetivos de la estrategia internacional es levantar la inhabilitación y mantener abierta la posibilidad de que la expresidenta pueda competir electoralmente en 2027.

La presentación ante Naciones Unidas también incluye pedidos relacionados con las condiciones de su prisión domiciliaria y con la integración de la Corte Suprema.

Un nuevo planteo tras un revés judicial

El anuncio de los abogados se produjo un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja presentado por la defensa contra los embargos preventivos sobre el departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena y sobre inmuebles vinculados con Hotesur y Los Sauces.

Ahora, el equipo integrado por Beraldi, Valim y Borrego buscará que la nueva documentación sea considerada como un elemento capaz de habilitar una revisión de la sentencia.

"Nunca dejamos de investigar y de buscar las medidas de prueba", afirmó Beraldi, quien remarcó que el objetivo de la defensa es que la condena sea revisada.