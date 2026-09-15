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Gendarmería Nacional incautó más de 330 kilogramos de hojas de coca en Tucumán

Durante un operativo en Ruta Nacional 34, Gendarmería Nacional detuvo el traslado de hojas de coca en un servicio postal.

15/09/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

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Más de 330 kilogramos de hojas de coca fueron incautados en un operativo

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    Audio. Gendarmería Nacional incautó más de 330 kilogramos de hojas de coca en Tucumán

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El Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional logró incautar más de 330 kilogramos de hojas de coca en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 896.

La mercadería era transportada en un vehículo de envíos postales que se dirigía desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires. El procedimiento comenzó cuando los agentes percibieron un fuerte y característico olor que emanaba de la carga.

Tras recibir autorización del juzgado número 3 de Tucumán, los gendarmes abrieron 36 bultos sospechosos, confirmando así la presencia del vegetal en estado natural.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué se incautó en el operativo? Más de 330 kilogramos de hojas de coca.

¿Quién llevó a cabo el operativo? El Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional.

¿Cuándo se realizó el operativo? En una fecha no especificada, pero reciente.

¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En la Ruta Nacional 34, kilómetro 896.

¿Cómo se detectó la mercadería? Por un fuerte y característico olor que emanaba de la carga.

¿Por qué se abrió la carga? Tras recibir autorización del juzgado número 3 de Tucumán.

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