Gendarmería Nacional incautó más de 330 kilogramos de hojas de coca en Tucumán

FOTO: Más de 330 kilogramos de hojas de coca fueron incautados en un operativo

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El Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional logró incautar más de 330 kilogramos de hojas de coca en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 896.

La mercadería era transportada en un vehículo de envíos postales que se dirigía desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires. El procedimiento comenzó cuando los agentes percibieron un fuerte y característico olor que emanaba de la carga.

Tras recibir autorización del juzgado número 3 de Tucumán, los gendarmes abrieron 36 bultos sospechosos, confirmando así la presencia del vegetal en estado natural.

Informe de Gabriel Melián