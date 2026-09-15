La Fiorentina de Mastantuono y Pellegrino avanza a octavos de final tras vencer a Pisa

FOTO: Mateo Pellegrino convirtió un gol en la victoria de la Fiorentina

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) - La Fiorentina se clasificó a los octavos de final de la Copa Italia tras vencer 3 a 0 al Pisa. El delantero argentino Mateo Pellegrino abrió el marcador, mientras que Franco Mastantuono fue titular en el encuentro.

En el otro duelo de la jornada, el Genoa superó 1 a 0 al Südtirol, completando así la fase de 16 avos de final del torneo.

Luego de un comienzo complicado en la temporada, la Fiorentina logró su segunda victoria consecutiva, habiendo ganado también ante el Venezia por la Serie A. En ese partido, Mastantuono anotó un hat-trick, mientras que Pellegrino contribuyó con un gol para sellar el 4 a 2 final.

En el encuentro contra Pisa, ambos argentinos comenzaron desde el inicio. Mastantuono recibió una tarjeta amarilla a los 6 minutos, mientras que Pellegrino marcó el primer gol a los 40 minutos del primer tiempo.

Los otros goles de la Fiorentina fueron anotados por Wilfried Gnonto y Pote. En cuanto al partido del Genoa, el único tanto fue obra de Johan Vásquez.

En la próxima ronda, la Fiorentina se enfrentará al Napoli y el Genoa se medirá con el Inter de Milán, donde juega Lautaro Martínez.

Los otros encuentros de octavos son: Bologna - Palermo; Milan - Monza; Como - Cremonese; Roma - Verona; Juventus - Sassuolo; y Atalanta - Udinese.