Buscan a un prófugo por un crimen en Capitán Bermúdez y hay recompensa millonaria.

El gobierno de la provincia de Santa Fe puso una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte datos que permitan detener a Diego Nicolás Blanco, sindicado como autor del homicidio de Gastón Daniel Montenegro en Capitán Bermúdez. El crimen ocurrió entre el 27 de junio y el 3 de julio de 2026, y sobre el sospechoso también pesan acusaciones por privación ilegítima de la libertad y narcotráfico.

El Ministerio Público de la Acusación pidió la colaboración de la población y aclaró que toda la información que se reciba será tratada con reserva. Los datos pueden acercarse llamando al 911, escribiendo a [email protected], a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentándose en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en Sarmiento 2850. También se puede concurrir a cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, ya sea en la ciudad de Santa Fe (avenida General E. López 3302), Venado Tuerto (Alvear 675), Reconquista (Iriondo 553) o Rafaela (Necochea 44).

Por el caso ya hay dos imputados. El 10 de julio de 2026, dos personas fueron llevadas a audiencia en los tribunales de San Lorenzo y quedaron en prisión preventiva después de que la Fiscalía les asignara distintos roles en el plan de secuestro que terminó con la muerte de Montenegro. Se trata de Juan Manuel V. y Matías V., primos entre sí.

El fiscal Aquiles Balbis sostuvo que cada uno tuvo un tipo de participación diferente. A Juan Manuel V., detenido antes de que apareciera el cuerpo de la víctima, lo ubicó dentro del grupo que el 27 de junio por la mañana secuestró a Montenegro. La investigación determinó que ese día el sospechoso se trasladó junto a otra persona no identificada en un Volkswagen Gol Trend gris hasta Capitán Bermúdez. Allí, alrededor de las 9.45, interceptaron a la víctima cuando caminaba con otra persona por las calles Güemes y Paraguay. Los ocupantes del auto bajaron, amenazaron con un arma de fuego a ambos y obligaron a Montenegro a subir al vehículo antes de huir. Para el fiscal, desde ese momento la víctima quedó privada de su libertad de manera ilegítima hasta que fue asesinada.

La Fiscalía no precisó con exactitud cuándo fue matado Montenegro, pero sí indicó que recibió dos disparos en la cabeza y que luego los atacantes intentaron ocultar el cuerpo. Con ese objetivo lo enterraron en un campo ubicado a metros de la ruta 10, cerca de Serodino.

Por esos hechos, Juan Manuel V. fue imputado por privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenaza calificada. A Matías V. le atribuyeron encubrimiento agravado por haber ayudado, después del crimen, a esconder el auto usado en el secuestro. El juez Ariel Cattáneo dispuso prisión preventiva por el plazo de ley para el primero y por seis meses para el segundo.

Con dos detenidos y Blanco aún prófugo, la causa sigue en manos de la Justicia mientras la Provincia confía en que la recompensa ayude a dar con el paradero del sospechoso.