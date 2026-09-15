Quirno vinculó el avance independentista en Reino Unido con el reclamo por Malvinas

El canciller Pablo Quirno afirmó que los movimientos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto con los cambios políticos que atraviesa el Reino Unido, otorgan "otra relevancia" al histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

"Son cuestiones internas del propio Reino Unido. Allí están ocurriendo numerosos cambios que también le dan otra relevancia a lo que es nuestro reclamo histórico, que son las Malvinas", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Sus declaraciones se conocieron un día después de que dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaran en Cardiff un memorando conjunto para reivindicar el derecho de esos territorios a decidir su futuro político.

El documento fue suscripto por John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru; y Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin y ministra principal de Irlanda del Norte. También participó Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin.

Los dirigentes intervinieron como autoridades de sus respectivos partidos y no en representación formal de los gobiernos de esos territorios.

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Las fuerzas políticas coincidieron en reclamar el derecho a la autodeterminación y cuestionaron que el Parlamento británico pueda impedir consultas sobre el futuro constitucional de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

No obstante, cada agrupación mantiene objetivos diferentes: el SNP impulsa la independencia de Escocia, Plaid Cymru promueve la separación de Gales y Sinn Féin busca la reunificación de Irlanda.

También plantearon la necesidad de reforzar los vínculos con la Unión Europea tras el Brexit. En el memorando señalaron que la salida del bloque perjudicó a sus economías y redujo oportunidades.

Por otra parte, Quirno se refirió a la ofensiva del Gobierno argentino contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las aguas que rodean a las Malvinas. El canciller negó que el Reino Unido haya presentado una protesta diplomática por esas medidas.

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"No hubo ninguna queja. Argentina está a derecho y cumpliendo con su legislación, tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas", aseguró.

A comienzos de septiembre, el Gobierno endureció su estrategia contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, e inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.

La Cancillería también presentó denuncias penales contra compañías petroleras, mientras que el Ejecutivo anticipó el envío al Congreso de un proyecto destinado a fortalecer las herramientas legales disponibles.

El Gobierno sostiene que las operaciones violan la ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Quirno manifestó su expectativa de que el Congreso respalde la iniciativa oficial. "Creo que estamos todos detrás de la causa Malvinas", concluyó.

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Informe de Ariel Rodríguez.