Gustavo Sofovich tras el accidente: "Esto es una locura" y otros detalles del operativo
El productor se refirió al accidente en Palermo como un "procedimiento de rutina" y minimizó la situación tras el choque con una moto.
FOTO: Gustavo Sofovich. Foto: Captura
Gustavo Sofovich, reconocido productor, protagonizó un accidente en el barrio de Palermo en la madrugada del martes 15 de septiembre. El siniestro ocurrió cuando su camioneta Citroën DS4 chocó contra una moto Royal Enfield, que era conducida por dos personas.
La situación generó un despliegue policial que duró más de dos horas, durante el cual se realizaron controles de alcoholemia a los involucrados. La presencia de las fuerzas de seguridad llamó la atención de los medios, quienes fueron instruidos a mantener distancia del lugar del incidente.
Una vez que el test de alcoholemia reveló que el productor tenía cero alcohol en sangre, Sofovich se acercó a la prensa para aclarar lo sucedido. Inicialmente, se mostró incómodo con el operativo y con la cobertura periodística, expresando: "Esto me pasa porque soy Sofovich".
El productor, que había salido de su casa para comprar un yogurt antes de ir al gimnasio, afirmó que no estaba preocupado por el accidente y describió la intervención policial como un "proceso de rutina". En sus palabras, "Yo salí a buscar un yogurt". Sin embargo, no pudo evitar manifestar su descontento por el revuelo generado, mencionando: "Lo que me molesta es todo el quilombo que armaron ustedes. Esto es una locura".
El incidente se registró en el cruce de Salguero y Martín Coronado, donde una joven de 23 años que viajaba como acompañante en la moto fue encontrada tendida en el asfalto. Según fuentes policiales, fue trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Gustavo Sofovich?
El productor estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Palermo.
¿Qué tipo de vehículo conducía?
Conducía una camioneta Citroën DS4.
¿Qué dijo Sofovich sobre el operativo?
Lo consideró un "proceso de rutina" y expresó su molestia por la cobertura mediática.
¿Cómo se encuentra la joven involucrada?
La joven acompañante de la moto fue llevada al Hospital Rivadavia con politraumatismos.
¿Qué resultado arrojó el test de alcoholemia?
El test de alcoholemia de Sofovich dio cero.
[Fuente: Noticias Argentinas]