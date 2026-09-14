Barracas Central empata con Banfield y suma siete partidos sin victorias en el Clausura 2026

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – En un encuentro complicado, Barracas Central logró un empate 1-1 frente a Banfield en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido, disputado en el estadio Florencio Sola, dejó al equipo del barrio de Barracas con un sabor agridulce, ya que no ha logrado ganar en sus últimos siete encuentros.

El equipo local se adelantó en el marcador con un gol de Lautaro Gómez en el primer minuto de descuento del primer tiempo. Sin embargo, la reacción de Barracas llegó en la segunda mitad, cuando el volante Iván Tapia igualó de penal a los 16 minutos.

Con este resultado, Barracas Central se encuentra en la undécima posición de la zona B, acumulando 12 puntos y acercándose a la zona de clasificación, mientras que Banfield, dirigido por Pedro Troglio, ocupa el puesto doce con solo ocho unidades en nueve partidos.

En el próximo compromiso, Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia el lunes 21 de septiembre a las 19:00, mientras que Banfield visitará a Gimnasia el sábado 19 a las 14:30.

El encuentro comenzó con una clara oportunidad para la visita a los 20 minutos, cuando Tomás Porra habilitó a Norberto Briasco, quien no logró superar al arquero Diego "Ruso" Rodríguez. Posteriormente, Alexander Machado tuvo una chance que se fue cerca del palo, y Adrián Balboa estrelló un remate en el palo derecho del arco rival.

En los minutos finales del primer tiempo, Banfield mostró un buen nivel, generando un mano a mano que Tomás Adoryan no pudo concretar antes de que Gómez anotara el primer gol del encuentro con un potente zurdazo.

En la segunda mitad, el equipo visitante igualó tras un penal cobrado por una mano de Santiago López García, el cual fue transformado en gol por Iván Tapia. A pesar de que Barracas Central dominó la posesión del balón en el resto del partido, no pudo concretar sus llegadas en un encuentro que dejó más dudas que certezas.