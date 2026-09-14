Gran jornada de los argentinos en Italia y primer gol del "Rulo" Romero

Una buena jornada de lunes para jugadores argentinos en el Calcio, ya que por la fecha 4 de la Serie A, Roma venció 2-0 a Torino, con una asistencia de Paulo Dybala; Como se impuso 2-1 a Parma, con pase de Nico Paz y gol de David Romero en el perdedor.

La Loba ganó con asistencia de La Joya y otro gol de Donyell Malen. En la visita a Turín, a los 39’, hubo recuperación alta de Mancini, Dybala metió un pase magistral y el delantero neerlandés atacó el espacio y, desde el suelo, metió la punta del pie para el 1-0.

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¡¡LA ROMA SE ILUSIONA CON EL CAMPEONATO DE LA MANO DE LA JOYA!! Recuperación alta de Mancini, asistencia magistral de Paulo Dybala y GOL de Mallen, para poner el 1-0 de la Loba ante Torino en la #SerieAxESPN.



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Quinto pase del argentino en cuatro fechas y sexto grito de Malen para un conjunto capitalino en el que también fueron titulares otros compatriotas: Leo Balerdi, Nahuel Molina, Matías Soulé, reemplazado por Santiago Castro a los 57’.

Fue victoria 2-0 (Niccolo Pisilli amplió la ventaja para sumar puntaje ideal (12 puntos) y liderar la tabla. Giovanni Simeone jugó los 90’ en el Torino, que quedó 14°, con apenas tres unidades.

A su vez, Como mantuvo su invicto y venció como local 2-1 al Parma, para quedar a tiro de la Roma en la tabla, con 10 puntos en cuatro jornadas.

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¡ASISTENCIA DE NICO PAZ PARA EL PRIMERO DEL COMO! Jacobo Ramón desvió el centro del argentino y marcó el 1-0 ante Parma.



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La apertura del marcador llegó un un pase de Paz, que remató cruzado desde la derecha y su remate potente encontró el desvío de Jacobo Ramón en el segundo palo para el 1-0.

En el equipo que dirige Cesc Fabregas también fue titular Máximo Perrone. Y en el perdedor hubo presencia albiceleste con la titularidad de Mariano Troilo en defensa y el ingreso goleador de David Romero.

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¡¡ARRANCÓ EL RULO!! En su cuarto partido con la camiseta del Parma, David Romero (goleador ex-Tigre) definió cruzado dentro del área y marcó su primer gol en el club, para el 1-2 ante Como por la Serie A.



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El ex delantero de Tigre, que fue pretendido de Boca, entró a los 64’ y gritó por primera vez en el Calcio a los 92’, para el 1-2 final, con un remate cruzado dentro del área.

Además, en Parma –un punto en cuatro fechas y 17° en la tabla- estuvieron en el banco, sin ingresar, otros cuatro futbolistas argentinos: Franco Carboni, Lautaro Valenti, Christian Ordóñez y Thomas de Martis.