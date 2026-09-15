Un arrecife de coral que se creía muerto hace 60 años fue redescubierto vivo y saludable

Un arrecife de coral frente a la costa de Benin, que se creía muerto durante más de 60 años, fue redescubierto por científicos en un estado aparentemente saludable. Este hallazgo se produjo tras el uso de tecnología moderna, que permitió a los investigadores observar parches de coral que albergan diversas especies de peces a más de 50 metros de profundidad.

Las encuestas realizadas en la década de 1960, orientadas principalmente a localizar zonas de pesca productivas, habían identificado lo que parecía ser un arrecife de coral de aguas profundas. En aquel momento, los investigadores concluyeron que el arrecife probablemente estaba muerto. Sin embargo, más de seis décadas después, un equipo de científicos regresó al área con sonar moderno y un sistema de cámaras submarinas proporcionado por el National Geographic Exploration Technology Lab.

El equipo, liderado por Gérard Zinzindohoué del Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin, enfrentó numerosos desafíos durante la campaña de campo. Zinzindohoué describió la experiencia como una mezcla de largos días en el mar, problemas técnicos y mucha incertidumbre. No obstante, la detección de estructuras en el sonar que parecían ser firmas de arrecife renovó sus esperanzas.

Al utilizar un dron submarino y el sistema de cámaras, el equipo finalmente pudo observar el fondo marino. "Recuerdo la mezcla de emoción y escepticismo al ver esas primeras imágenes, porque después de tanto tiempo pensando en este arrecife, de repente había algo real frente a nosotros", comentó Zinzindohoué.

Los estudios previos habían situado el arrecife posible a más de 50 metros bajo la superficie del océano y lo habían descrito como probablemente muerto. Sin embargo, los investigadores sospechaban que el sitio podría albergar un ecosistema de coral mesofótico, que vive a mayores profundidades donde la luz es limitada. A diferencia de los arrecifes típicos, este tipo de ecosistema no siempre forma una estructura continua, sino que puede aparecer como comunidades de coral dispersas.

Guiados por registros de encuestas de décadas atrás, los investigadores escanearon 11.5 kilómetros de fondo marino con sonar, detectando dos áreas con señales que parecían ser arrecifes. Luego, examinaron los lugares más prometedores con el dron submarino y el sistema de cámaras, que funcionan de manera similar a cámaras trampa, pero bajo el agua.

Las imágenes revelaron una comunidad de coral saludable, con ocho tipos diferentes de coral y ocho especies de peces que utilizaban el arrecife para refugio y alimentación, incluidos pargos africanos dorados, peces soldado de banda negra, peces ángel guineanos, peces cabra de África Occidental, peces doctor de Monrovia, mariposas de tres bandas y dos especies de peces damisela.

A diferencia de un arrecife sólido, el área parece consistir en parches de coral separados que crecen en secciones rocosas del lecho marino donde las condiciones son adecuadas. Los científicos señalan que futuras encuestas podrían revelar más arrecifes en la zona circundante.

"Hasta donde sabemos, este es el primer registro confirmado de un ecosistema de coral mesofótico vivo en la plataforma continental del Golfo de Guinea", destacó Zinzindohoué. Sin embargo, enfatizó que lo encontrado probablemente no sea una excepción, sino que refleje cuánto aún se desconoce sobre las regiones costeras de África Occidental y otras partes del mundo. "Si pudimos redescubrir este arrecife después de 60 años, ¿cuántos otros aún no están documentados o simplemente olvidados?"

El descubrimiento sugiere que otros ecosistemas de coral a lo largo de África Occidental pueden haber sido pasados por alto o nunca documentados. Sin embargo, los investigadores advierten que este es solo un primer vistazo al sitio y que aún no han recolectado muestras físicas de los corales, por lo que las identificaciones hechas a partir de las imágenes aún necesitan ser confirmadas.

La investigación también plantea interrogantes sobre si los corales observados en los años 60 realmente estaban muertos y luego se recuperaron, o si la encuesta original simplemente malinterpretó lo que había en el lugar. Responder a estas preguntas requerirá investigaciones más detalladas en el sitio y en aguas cercanas.

"Esto es solo una exploración inicial", concluyó Zinzindohoué. "Los informes históricos sugirieron que esto podría ser un arrecife de coral continuo que se extiende aproximadamente 40 kilómetros paralelo a la costa. Solo hemos encuestado una pequeña sección de esta área, y tuvimos un número limitado de transectos visuales. Si tuviera todo el dinero del mundo para subvenciones, lo primero que haría sería regresar al sitio con un programa adecuado de buceo científico y muestreo. Estos son ecosistemas que aún son poco conocidos en esta parte del mundo, y cada dato adicional es importante."