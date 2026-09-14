En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Estudiantes (RC)

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 14 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0618, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Sangre)'.

14/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0618, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0618
2° 8697
3° 5117
4° 2990
5° 9280
6° 6221
7° 5750
8° 9331
9° 0041
10° 6436
11° 7658
12° 5004
13° 9183
14° 3641
15° 1870
16° 1770
17° 0838
18° 1585
19° 4561
20° 0640

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0618.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Sangre).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 0618, 8697, 5117, 2990, 9280, 6221, 5750, 9331, 0041, 6436, 7658, 5004, 9183, 3641, 1870, 1770, 0838, 1585, 4561, 0640.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf