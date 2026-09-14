Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.
El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 14 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0618, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Sangre)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0618, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0618
2° 8697
3° 5117
4° 2990
5° 9280
6° 6221
7° 5750
8° 9331
9° 0041
10° 6436
11° 7658
12° 5004
13° 9183
14° 3641
15° 1870
16° 1770
17° 0838
18° 1585
19° 4561
20° 0640
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0618.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Sangre).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 0618, 8697, 5117, 2990, 9280, 6221, 5750, 9331, 0041, 6436, 7658, 5004, 9183, 3641, 1870, 1770, 0838, 1585, 4561, 0640.