Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

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El sorteo número 26561 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0618, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0618

2° 8697

3° 5117

4° 2990

5° 9280

6° 6221

7° 5750

8° 9331

9° 0041

10° 6436

11° 7658

12° 5004

13° 9183

14° 3641

15° 1870

16° 1770

17° 0838

18° 1585

19° 4561

20° 0640