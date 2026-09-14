Belgrano conoce su grupo en la Libertadores femenina con rivales de peso

Belgrano debutará en la Copa Libertadores Femenina como único representante de Argentina y compartirá el grupo B con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Universitario de Perú. El conjunto cordobés obtuvo su clasificación tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025 y afrontará por primera vez el certamen continental.

El sorteo se realizó este lunes en la sede de Conmebol, en Luque, Paraguay. La competencia tendrá lugar en Quito, Ecuador, entre el 15 y el 31 de octubre. Todavía quedan pendientes los nombres de los dos equipos que representarán a Colombia.

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????????? Las Piratas, en el Grupo B de la @LibertadoresFEM #Belgrano se mide con @DragonasIDV, @FutFemeninoU y @Palmeiras_FEM en la fase de grupos, por el pase a los Cuartos de Final.#VamosLasPiratas ???? pic.twitter.com/jTmQiqV6zz — Belgrano Femenino (@BelgranoFem) September 14, 2026

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La participación de Belgrano llegó después de una temporada que incluyó el primer título de su historia en el Campeonato Femenino de Primera División. Luego, el equipo venció a Newell’s Old Boys por 4-2 en la tanda de penales, tras el empate 0-0 en los 90 minutos, y se quedó con el Trofeo de Campeonas 2025.

La entrenadora Mariana Pomu Sánchez, exjugadora del club, estará al frente de las Piratas en su estreno internacional. El plantel cuenta con Catalina Roggerone, mediocampista de la selección argentina que tuvo un paso por el fútbol de Estados Unidos, y con la capitana Victoria Colo Arrieto. También aparecen Betina Soriano, Arianna Reche, Raquel Polich y la delantera uruguaya Julieta Alaides Paz.

La delantera Polich llegó como una de las incorporaciones más recientes y registra antecedentes en Boca Juniors y Ferro. Paz se consolidó como una futbolista determinante en la ofensiva de Belgrano. El equipo deberá medirse con Independiente del Valle, que será local y terminó cuarto en la edición de 2024, cuando perdió 2-0 ante Boca Juniors.

Universitario afrontará su sexta participación en la Copa Libertadores Femenina. Palmeiras completa la zona y se presenta como el rival brasileño del grupo: ganó el torneo por primera vez en Quito, en 2022, con una victoria 4-1 sobre Boca Juniors, y al año siguiente alcanzó el subcampeonato.