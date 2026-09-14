Leeds goleó al Newcastle y se afianza en el podio de la Premier League

FOTO: Dominic Calvert-Lewin, uno de los goleadores del Leeds ante el Newcastle.

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El Leeds se impuso ante el Newcastle con un contundente 4-1 en el cierre de la cuarta jornada de la Premier League, la principal categoría del fútbol inglés.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevó a cabo en Elland Road, donde el equipo local logró la victoria gracias a los goles del mediocampista Lewis Miley en contra, el carrilero Jayden Bogle y el delantero Dominic Calvert-Lewin, que anotaron a los 32, 34 y 46 minutos del primer tiempo, además del gol del atacante Noah Okafor, que llegó a los 14 minutos de la segunda mitad. El descuento del Newcastle fue obra de Bazoumana Touré, quien marcó en el tiempo de descuento del complemento.

Con este triunfo, el Leeds se coloca en la tercera posición de la tabla con un total de ocho puntos, mientras que el Newcastle ocupa el duodécimo lugar con cinco unidades.

El equipo local abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo, cuando un remate lejano del mediocampista Ao Tanaka desvió en dos ocasiones y sorprendió al arquero Lukáš Hrádecký. Posteriormente, el cabezazo de Calvert-Lewin, que se desvió en la cabeza de Bogle, aumentó la ventaja a 2-0 a los 34 minutos. Justo antes del descanso, el delantero inglés selló el 3-0 con una gran jugada individual y un remate al segundo palo.

El cuarto gol llegó por parte de Noah Okafor, quien aprovechó un balón suelto en el área rival y con un zurdazo poco ortodoxo, que tocó el palo antes de entrar, estableció el 4-0. El Newcastle logró descontar en el tiempo agregado, cuando un centro rasante desde la derecha fue controlado y rematado por Bazoumana Touré, marcando el 4-1 final.

Con el cierre de esta jornada, se destaca que el Arsenal y el Manchester City son los líderes de la Premier League, ambos con 12 puntos tras sus respectivas victorias sobre Sunderland y Manchester United.