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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Mendoza presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 20°. La humedad se mantiene en un 46% y el viento soplará a 1.5 m/s.

15/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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Este martes 15 de septiembre, Mendoza se caracteriza por un clima mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se sitúa en un 46%, lo que contribuye a un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a 1.5 m/s desde el oeste, lo que favorece la estabilidad del clima. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa, lo que indica un día sin cambios bruscos en el tiempo.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el cielo permanezca despejado durante la mayor parte del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los mendocinos aprovechen al máximo el buen clima.

En el pronóstico extendido, se prevé que el miércoles 16 de septiembre continúe el clima despejado, con una mínima de 10° y una máxima de 21°. El jueves 17, las temperaturas aumentarán, alcanzando una mínima de 13° y una máxima de 23°. Para el viernes 18, se anticipa un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 15° y máximas de 25°. Finalmente, el sábado 19 se espera un clima similar, con mínimas de 16° y máximas de 27°.

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