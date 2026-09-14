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Copa Sudamericana: Boca va por la clasificación y para cortar 10 años sin ganar en Brasil

El “Xeneize” quiere acabar la peor racha de visitante en territorio brasileño desde que compite en torneos de Conmebol.

14/09/2026 | 19:22Redacción Cadena 3

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Boca busca cortar una histórica racha en Brasil

FOTO: Boca busca cortar una histórica racha en Brasil

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tendrá este martes una prueba de máxima exigencia en el Morumbí. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena visitará a San Pablo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el objetivo de avanzar de ronda, pero también con la posibilidad de ponerle fin a una estadística que se transformó en un dolor de cabeza: lleva diez encuentros consecutivos sin ganar en Brasil.

La última victoria xeneize en territorio brasileño se produjo el 2 de diciembre de 2020, cuando superó 1-0 a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Desde entonces, las visitas a Brasil se convirtieron en una barrera difícil de superar.

La racha actual: diez partidos consecutivos sin victorias en Brasil

Lo que comenzó como una serie adversa terminó convirtiéndose en el peor registro de Boca en suelo brasileño. Entre Libertadores y Sudamericana, el conjunto de la Ribera acumuló derrotas y empates frente a Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza y Cruzeiro.

La seguidilla ya alcanzó los 10 partidos sin triunfos, una cifra inédita para el club en competencias internacionales y que buscará cortar ante San Pablo para evitar que siga creciendo.

El antecedente que había durado casi 30 años: ocho partidos sin ganar entre 1993 y 1997

Hasta la actualidad, la peor racha de Boca en Brasil había sido la registrada entre 1993 y 1997. Durante ese período, el equipo sumó ocho encuentros consecutivos sin victorias como visitante.

La serie incluyó derrotas ante Palmeiras, Cruzeiro y San Pablo, además de varios empates frente a conjuntos brasileños. Durante décadas, ese tramo negativo permaneció como la marca más extensa del club en territorio brasileño.

La racha actual terminó por superar aquel registro histórico y establecer un nuevo récord adverso para la institución.

El ciclo previo: siete partidos sin ganar entre 2012 y 2019

Antes de alcanzar la marca vigente, Boca también atravesó un período complicado en Brasil entre 2012 y 2019, cuando acumuló siete presentaciones consecutivas sin conocer la victoria.

En esa secuencia aparecieron cruces frente a Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro y Athletico Paranaense, con una combinación de empates y derrotas que reflejó las dificultades que históricamente suele encontrar el club cuando juega del otro lado de la frontera.

Aunque se trató de una racha considerable, quedó por debajo tanto de la serie de los años noventa como del récord negativo actual.

Los números históricos de Boca en Brasil

Más allá de las rachas, las estadísticas generales muestran lo complejo que resultó históricamente jugar en Brasil para el Xeneize. En torneos organizados por Conmebol, Boca disputó 55 partidos en ese país.

El balance arroja 10 victorias, 21 empates y 24 derrotas, una muestra de la dificultad que representa competir en territorio brasileño incluso para uno de los clubes más exitosos del continente.

Ante San Pablo, Boca tendrá la oportunidad de sumar un nuevo triunfo a ese historial y, al mismo tiempo, dejar atrás una racha que ya se convirtió en la peor de su historia en Brasil.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Boca? Boca jugará contra San Pablo en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Quién dirige al equipo? El equipo está dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

¿Cuándo fue la última victoria de Boca en Brasil? La última victoria de Boca en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020 contra Internacional de Porto Alegre.

¿Cuántos partidos lleva Boca sin ganar en Brasil? Boca lleva diez partidos consecutivos sin ganar en Brasil.

¿Por qué es importante el próximo partido? Es importante porque Boca busca cortar una racha negativa y avanzar en la Copa Sudamericana.

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