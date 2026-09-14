Oro olímpico, Rosario y la vida acuática: "Hay que ser paciente", dijo Cecilia Carranza

Cecilia Carranza lleva buena parte de su vida ligada al agua. La vela la llevó a recorrer el mundo, a representar a Argentina y a conseguir una medalla olímpica, pero también le dejó aprendizajes que hoy busca transmitir desde otro lugar, como entrenadora y coach. Para la rosarina, el deporte no se reduce a la competencia: también es una herramienta de formación, un espacio de encuentro y, en muchos casos, un punto de partida para construir nuevos proyectos.

“Para mí la vela es de los deportes más lindos y más complejos que existen”, sostuvo durante una entrevista desde el Estudio Federal Sancor Seguros en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. Su relación con la disciplina comenzó desde muy temprano y, con los años, pudo comprobar el impacto que puede tener en la formación de los más chicos. En la vela, explicó, los niños asumen responsabilidades desde una edad en la que muchas de sus actividades todavía tienen un carácter lúdico: deben cuidar una embarcación, aprender a resolver problemas y desenvolverse solos en el agua.

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?? CECILIA CARRANZA: “SOY UNA ROSARINA QUE HA RECORRIDO EL MUNDO GRACIAS AL DEPORTE”



La medallista olímpica en vela y embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 visitó Cadena 3 y compartió su experiencia como deportistay referente del deporte argentino. pic.twitter.com/yu4T69UBxw — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 14, 2026

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Esa experiencia, según Carranza, contribuye a desarrollar autonomía y seguridad. También obliga a aprender a esperar. La paciencia y la perseverancia aparecen, para ella, como dos condiciones necesarias no sólo en la vela sino en cualquier deporte. “Hay que ser paciente, si no, lo dejás en el camino. Te agarra la ansiedad de querer lograr resultados que capaz todavía no llegan”, explicó.

Esa mirada también se relaciona con el valor que le asigna a los Juegos Suramericanos y a la posibilidad de que las competencias se desarrollen cerca de los deportistas y sus familias. Carranza considera que ese contacto tiene un efecto que va más allá de las tribunas: para muchos jóvenes, puede ser la primera vez que sus familiares tienen la posibilidad de acompañarlos en una competencia de esta magnitud.

“La familia es ese primer círculo de contención que te acompaña desde los primeros pasos para que vos puedas llevar adelante tus sueños”, señaló.

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Pero la cercanía con el deporte también puede generar un efecto en quienes observan. Para Carranza, ver una competencia, conocer a los atletas y descubrir nuevas disciplinas puede despertar el interés de un niño por comenzar una carrera deportiva o motivar a una persona adulta a incorporar la actividad física como parte de su vida.

La exdeportista contó incluso que durante su carrera recibió mensajes de personas que encontraron en sus competencias una fuente de inspiración para atravesar momentos difíciles. “Cuando me vieron a mí en una competencia deportiva se han inspirado y han podido salir adelante de una situación difícil. Y eso te lo brinda el deporte”, relató.

Carranza conoce también el otro lado de la carrera deportiva: el momento en que termina. Aunque actualmente desarrolla su actividad como entrenadora y coach, reconoce que extraña la vida de atleta y todo lo que implicaba competir al más alto nivel.

“Es maravilloso ser deportista, recorrer el mundo, vestir tu camiseta, la adrenalina de salir a competir. Es algo difícil de explicar en palabras y cuando lo dejás de hacer, cuesta, se extraña mucho”, admitió.

Todavía hay momentos en los que esa sensación aparece. Mientras trabaja desde un bote entrenador, observa a los deportistas y piensa en volver a estar del otro lado. Sin embargo, también reconoce las exigencias que implica una carrera profesional y entiende que el deseo de competir no alcanza por sí solo.

Esa experiencia la llevó a prestar especial atención a una etapa que, según considera, todavía necesita mayor acompañamiento: la transición después del retiro. Para Carranza, el problema no pasa solamente por la situación económica del deportista. Incluso aquellos que llegan al final de su carrera con estabilidad pueden encontrarse con una dificultad inesperada: la falta de un nuevo propósito.

“Hay deportistas que, a los 35 años, se retiran y están hechos. Aparece una falta de propósito que hay que trabajar con anticipación”, explicó. Por eso considera necesario que las instituciones deportivas acompañen a los atletas en la planificación de esa nueva etapa, de la misma manera que durante años se planificó su carrera competitiva.

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La dificultad, entiende, está también en aceptar que la etapa profesional tendrá un final. “No querés que llegue, querés seguir siendo deportista toda la vida”, reconoció.

Hoy Carranza encuentra esa continuidad en el acompañamiento de otros deportistas. Cambió la competencia por la formación, pero mantiene el vínculo con aquello que marcó su vida. Y, sobre todo, conserva su relación con el agua, que sigue siendo para ella un espacio de trabajo y también de refugio.

“Yo tengo la oficina más linda que hay”, dijo al describir el lugar desde donde desarrolla parte de su actividad. Desde allí observa el movimiento de Rosario y encuentra en la naturaleza un contrapunto al ritmo de la ciudad.

Después de años de viajes, competencias y entrenamientos, el agua sigue siendo una constante. También Rosario. Y desde ese lugar, Carranza mira el deporte con la perspectiva de quien ya atravesó buena parte del camino y ahora busca acompañar a quienes todavía están construyendo el suyo.

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.