Luca Alfieri, el primer medallista local: "Me genera mucho orgullo como rosarino"

El gimnasta Luca Alfieri se convirtió en el primer atleta de su ciudad en conquistar una medalla en los Juegos Suramericanos 2026. La consiguió junto al equipo argentino, que obtuvo el bronce en una competencia de alto nivel frente a las potencias de la región. Emocionado por competir por primera vez en casa, Alfieri destacó el apoyo del público, el orgullo de representar al país y la importancia de que los Juegos impulsen la difusión del deporte.

Para Luca Alfieri, la jornada quedará para siempre en la memoria. Competir en su ciudad, frente a familiares, amigos y una tribuna colmada, tuvo un significado especial que trascendió incluso la medalla de bronce conseguida junto al equipo argentino de gimnasia.

El joven rosarino hizo historia al convertirse en el primer representante de su ciudad en conquistar una medalla en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Y lo hizo en un escenario inmejorable: como local, con el público alentando cada una de sus presentaciones.

“Fue algo muy lindo. Hoy, un poco más frío y con más calma, se disfruta mucho más. Ayer el estadio lleno, la gente alentando, nosotros compitiendo y, por suerte, los resultados acompañaron”, contó Alfieri en una entrevista radial.

El gimnasta reconoció que la condición de local también implicó una presión adicional. Antes de salir al estadio aparecieron las dudas y el temor a que las cosas no salieran como esperaba. Sin embargo, todo cambió cuando observó las tribunas.

“Al principio sí me jugó en contra la presión. Uno piensa: ‘¿Y si no sale tan bien? ¿Y si fallamos?’. Pero una vez que salí al estadio, vi la tribuna, la gente, mi familia, mis amigos, mi novia, y dije: ‘Ya está, vamos a disfrutar esto’”, relató.

Para Alfieri, esa decisión fue clave. Entendió que estaba viviendo una experiencia excepcional y que debía disfrutarla por encima de cualquier resultado.

“Unos Juegos pasan cada cuatro años. No sé si vamos a volver a tenerlos acá, en Rosario. ¿Qué mejor que pensar solamente en disfrutar? Y creo que no fue casualidad que, buscando el disfrute, haya sido la mejor competencia que tuve”, sostuvo.

Más allá del resultado deportivo, el rosarino puso en valor el acompañamiento recibido durante todo su recorrido. No solamente de quienes estuvieron presentes en el estadio, sino también de quienes lo apoyaron en los momentos en los que los resultados no llegaban.

“Lo que me parece más importante es que hoy estamos festejando una medalla y estamos festejando competir de igual a igual con potencias muy importantes de la gimnasia, como Brasil, Chile y Colombia. Pero también estuve en momentos donde la serie no salió o donde la medalla no vino. Y ellos siempre estuvieron ahí”, destacó.

Por eso, explicó que una de sus mayores satisfacciones fue poder compartir el logro con sus seres queridos. “Lo que quería era que saliera todo bien y poder disfrutarlo con ellos, para que también sean parte de mi felicidad y de los logros que hoy gozamos”, expresó.

Para Alfieri, el resultado también confirmó que Argentina puede competir de igual a igual pese a contar con menos recursos que algunas de las grandes potencias regionales.

“Tenemos mucho menos que muchos países y, sin embargo, estamos compitiendo de igual a igual. Tenemos potencial para seguir peleando”, aseguró.

“Me genera mucho orgullo como rosarino. Tuve la oportunidad de estar en Juegos Sudamericanos anteriores y en Juegos Panamericanos, y el nivel de organización que estamos teniendo acá es de lo mejor de los que estuve”, afirmó.

El gimnasta contó además que la buena impresión no se limita a los deportistas argentinos. Según relató, representantes de otros países también destacaron la organización, el público y el acompañamiento que encontraron durante las competencias.

“Muchos de los competidores de otros países vienen sorprendidos de cómo está todo, del público, de la gente, de la organización. Por el momento está saliendo todo impecable”, sostuvo.

Para Alfieri, uno de los principales valores de este tipo de eventos es que permiten acercar disciplinas que habitualmente no tienen tanta exposición. “Hay muchos deportes que uno por ahí no conoce mucho y este tipo de eventos te hace conocerlos, te hace adentrarte y encontrar cosas nuevas”, explicó.

“Estoy fanático del deporte y no soy solamente de gimnasia. Estando ahí en la tribuna, voy a estar alentando por mis compañeros argentinos”, contó.

Así, entre la emoción de una medalla histórica, el orgullo de representar al país y la posibilidad de competir frente a su gente, Luca Alfieri se convirtió en uno de los nombres propios de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Entrevista de Agostina Meneghetti.