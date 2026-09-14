Faustino Oro, a Cadena 3: “Hay que aprender de los errores; si no, es difícil mejorar”

Faustino Oro cerró el pasado sábado su participación en el torneo Leyendas y Prodigios II de Madrid con tablas ante el mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, el jugador de mayor ELO del certamen, y terminó en el tercer puesto con 5,5 puntos.

El Gran Maestro argentino disputó diez rondas y completó su actuación con dos victorias, siete tablas y una derrota. Su único traspié había sido ante su compatriota Diego Flores, en la sexta ronda, mientras que sus triunfos fueron ante el propio Flores, en el debut, e Ivan Sokolov, en la cuarta jornada.

En diálogo con el programa "Amamos Argentina", el ajedrecista argentino declaró: "No es que sea un mal resultado, aunque mi objetivo era ganar el torneo, pero en general creo que jugué bien. Saqué cinco puntos y medio pero creo que merecí más. Le pude ganar a José (Martínez) las dos partidas, pero se me escapó".

"Jugué bien, pero claro que hay que seguir mejorando. Me voy con un sabor amargo", agregó.

Dijo que es bueno aprender de los errores y se lleva mucho aprendizaje: “Sobre todo de las partidas que se pierden, de las que gano también. Hay que aprender de los errores, porque, en caso contrario, es muy difícil mejorar, ver tus debilidades, lo que estás haciendo mal y trabajar sobre eso".

Admitió a Cadena 3 que ahora vive en Zaragoza, ya que su progenitor consiguió un lugar de trabajo, “Pero, además de eso, Zaragoza me permite estar más cerca de mi club”.

Respecto de su vida social en España, Faustino aclaró: “Estoy contento, la ciudad me gusta, aún no fui al colegio y encima voy a arrancar las olimpiadas, así que no irá por un tiempo.”

En la adolescencia, los pibes deben tener más concentración, principalmente por la edad. ¿A los 12 años, Faustino entiende el significado español “se me va la olla”?: “Sí, es como que se me va la cabeza, que me vuelvo loco…”.

- ¿Cuando estás jugando, se te va la olla, te planteás cosas o estás muy concentrado?

“En general no se me va la olla, pero a veces pienso cosas que no existen, algún fantasma. En general intento concentrarme mucho y jugar".

Al ser menor de edad no utiliza redes sociales: “Eso lo administran mis padres. Yo intento concentrarme en el ajedrez y no meterme en ese mundo”.

Ante la pregunta si tiene un comportamiento de pibe, de mirar películas y series, dijo: “No es una cosa que haga habitualmente. Sí intento descansar un poco".

Respecto de si el ajedrez está entre el deporte y el juego por el tema de las estrategias, Oro explicó: “Al principio sí, era un juego y lo sigue siendo, pero también lo considero un deporte. Al final es como el fútbol: un deporte".

El brillante joven recién empieza y llegó muy lejos. Empezó a los 7 años. Consultado si podría perder su pasión por el ajedrez, fue tajante: “Por ahora no me lo imagino. Esperemos que no pase, por ahora no me lo imagino. No tiene pinta de que vaya a perder la pasión por el ajedrez. Entreno seis horas por días, es lo único que hago y no me imagino otra cosa”.

- Dijeron que sos el Messi del ajedrez. Si le hago una entrevista a Messi otra vez, lo voy a presentar como el Faustino Oro del fútbol.

“Me gusta que me digan el Messi del ajedrez, lo admiro mucho, es el mejor jugador de la historia. Que me comparen con Messi es un honor".

- ¿De quién sos hincha en España y de quién en Argentina?

“En España soy del Barcelona por Messi, sino sería del Real Madrid. En Argentina soy de Vélez, hace un mes estuve en la cancha y nos trataron muy bien".

Entrevista de Adrián Cragnolini