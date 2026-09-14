Casi definido: Argentina jugaría en Córdoba el 30 de septiembre ante Bolivia

A falta de la confirmación oficial final, la Selección Argentina ya tiene definida la agenda que tendrá durante la próxima Fecha FIFA, en la que volverá a disputar partidos en territorio nacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una seguidilla de compromisos internacionales que se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con la particularidad de que volverá a encontrarse con los hinchas argentinos en dos escenarios.

La serie comenzaría el 30 de septiembre, día en el que la Selección enfrentaría a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes. De oficializarse, algo que se daría este martes, la elección de Córdoba permitirá que el conjunto nacional salga de su habitual escenario en Buenos Aires y dispute uno de sus encuentros ante el público del interior del país.

El partido frente al seleccionado boliviano marcará el inicio de una agenda que tendrá apenas unos días de diferencia entre cada presentación. Para el cuerpo técnico será una nueva oportunidad de trabajar con el plantel durante una ventana internacional y evaluar distintas alternativas dentro del equipo.

Además del aspecto deportivo, los amistosos servirán para que los futbolistas mantengan ritmo de competencia internacional y para que el entrenador pueda continuar con el seguimiento de los jugadores convocados.

La presencia de Argentina en Córdoba también significaría el regreso del seleccionado a una de las principales plazas futbolísticas del país.

PERO...

No todo lo que brilla es oro. AFA debe cumplir una sanción estipulada por FIFA tras los incidentes en la final del Mundial pasado y se estableció una restricción de público para los próximos dos compromisos como local de la selección argentina.

El primero, es decir, el que se jugaría en Córdoba, tendrá un aforo reducido al 50%, mientras que el segundo (ya en Buenos Aires) se disputaría bajo un régimen de suspensión.

Burkina Faso y Benín serían los rivales en Buenos Aires

Según lo estipulado, y siempre a la espera de la confirmación final, después del encuentro en Córdoba la actividad continuaría en la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de octubre, la Selección enfrentaría a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en el primero de los dos partidos consecutivos que tendría como localía el estadio de River.

La agenda se completaría el 6 de octubre, nuevamente en el Monumental, con el duelo ante Benín. De esta manera, el seleccionado tendrá tres compromisos distribuidos en seis días y podrá cerrar la ventana internacional frente a su público.