Córdoba, alerta por un peligroso reto viral que desafía a adolescentes a desaparecer por 48 horas

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, alertó sobre un peligroso reto viral que alienta a adolescentes a ausentarse durante 48 horas de sus hogares sin dejar rastros.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario explicó que la advertencia surgió a partir de información recibida de la organización Grooming Argentina, que trabaja en la prevención de riesgos vinculados al uso de redes sociales.

“Nos advirtieron por la organización Grooming Argentina, que alerta de estas cuestiones a las familias, de lo que vemos que hacen nuestros hijos en las redes. Este desafío es riesgoso porque involucra a la seguridad pública: desaparecer 48 horas sin dejar rastros causa angustia en la familia y pone al sistema estatal a mover el aparato para encontrar a las personas”, señaló.

Quinteros argumentó que el objetivo de la advertencia es desalentar la práctica y promover la prevención.

“Lo ponemos en conocimiento para desalentar esto, para que los padres entiendan que hay que seguir lo que hacen nuestros hijos en redes, no para vigilarlos ni controlarlos, sino para saber qué circula en redes y dónde se pueden poner en peligro”, sostuvo.

El pedido de Quinteros a las familias

El ministro apeló especialmente al diálogo dentro de los hogares para evitar que los adolescentes participen de este tipo de desafíos.

“Apelo al diálogo intrafamiliar, porque cuando llegamos a esta situación el hecho está consumado, y esto de picardía o gracia no tiene nada”, advirtió.

Y agregó: “Es grave si se efectiviza: alguien que haga eso estará en peligro. Esperamos no tener ninguna alerta al respecto, ya que todavía no tuvimos”.

Informe de Jorge Mercado