Córdoba, alerta por un peligroso reto viral que desafía a adolescentes a desaparecer por 48 horas
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pidió en diálogo con Cadena 3 a las familias estar atentas a las actividades de sus hijos en redes sociales y fomentar el diálogo para prevenir situaciones de riesgo.
14/09/2026 | 20:04Redacción Cadena 3
FOTO: Quinteros pidió diálogo intrafamiliar con adolescentes por el uso de redes.
-
Audio. Quinteros alertó por un peligroso reto viral que desafía a adolescentes a desaparecer por 48 horas
Informados al regreso
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, alertó sobre un peligroso reto viral que alienta a adolescentes a ausentarse durante 48 horas de sus hogares sin dejar rastros.
En diálogo con Cadena 3, el funcionario explicó que la advertencia surgió a partir de información recibida de la organización Grooming Argentina, que trabaja en la prevención de riesgos vinculados al uso de redes sociales.
“Nos advirtieron por la organización Grooming Argentina, que alerta de estas cuestiones a las familias, de lo que vemos que hacen nuestros hijos en las redes. Este desafío es riesgoso porque involucra a la seguridad pública: desaparecer 48 horas sin dejar rastros causa angustia en la familia y pone al sistema estatal a mover el aparato para encontrar a las personas”, señaló.
Quinteros argumentó que el objetivo de la advertencia es desalentar la práctica y promover la prevención.
“Lo ponemos en conocimiento para desalentar esto, para que los padres entiendan que hay que seguir lo que hacen nuestros hijos en redes, no para vigilarlos ni controlarlos, sino para saber qué circula en redes y dónde se pueden poner en peligro”, sostuvo.
El pedido de Quinteros a las familias
El ministro apeló especialmente al diálogo dentro de los hogares para evitar que los adolescentes participen de este tipo de desafíos.
“Apelo al diálogo intrafamiliar, porque cuando llegamos a esta situación el hecho está consumado, y esto de picardía o gracia no tiene nada”, advirtió.
Y agregó: “Es grave si se efectiviza: alguien que haga eso estará en peligro. Esperamos no tener ninguna alerta al respecto, ya que todavía no tuvimos”.
Informe de Jorge Mercado
Lectura rápida
¿Qué alertó el ministro de Seguridad? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, alertó sobre un peligroso reto viral que incita a adolescentes a desaparecer por 48 horas.
¿Quién proporcionó la información sobre el reto viral? La información fue proporcionada por la organización Grooming Argentina, que se dedica a la prevención de riesgos en redes sociales.
¿Cuál es el objetivo de la advertencia? El objetivo es desalentar la práctica del reto viral y promover la prevención entre los padres y adolescentes.
¿Qué recomendó Quinteros a las familias? Quinteros recomendó el diálogo intrafamiliar para evitar que los adolescentes participen en desafíos peligrosos.
¿Qué consecuencias tiene participar en el reto viral? Participar en el reto puede causar angustia en las familias y poner en peligro la seguridad de los adolescentes.