Murió Marfa, la primera mujer que denunció al exasesor legislativo José Villarreal por abuso sexual
Falleció este lunes en Córdoba tras atravesar una grave enfermedad. Había denunciado al exasesor de “Cañito” Flores, pero aquella causa quedó sin resolución y terminó prescribiendo.
14/09/2026 | 17:31Redacción Cadena 3
FOTO: Marfa (izquierda) fue la primera mujer que denunció a Villarreal (derecha).
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Este lunes se confirmó la muerte de Marfa, la primera mujer que había denunciado a José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor de Ernesto Ramón “Cañito” Flores, detenido en el marco de una causa por grooming y abuso sexual de menores que conmocionó a Villa de María de Río Seco.
Marfa atravesaba una grave enfermedad y su estado de salud había empeorado durante la última semana. Finalmente, falleció en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.
Había denunciado situaciones de violencia y abuso
Marfa había sido la primera persona en denunciar a Villarreal. Sin embargo, aquella investigación permaneció sin resolución durante años y finalmente prescribió por el paso del tiempo.
Días antes de su muerte, la mujer había relatado situaciones de violencia y abuso que, según su denuncia, había sufrido durante su infancia y adolescencia.
Su testimonio había sido difundido en el marco de las investigaciones que actualmente involucran a Villarreal y que derivaron en su detención por una causa vinculada a grooming y abuso sexual de menores.
Informe de Jorge Mercado
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
Marfa, la primera mujer que denunció a José Aníbal Ricardo Villarreal.
¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?
Marfa atravesaba una grave enfermedad y su estado de salud empeoró.
¿Dónde ocurrió su fallecimiento?
En el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.
¿Qué había denunciado Marfa?
Situaciones de violencia y abuso durante su infancia y adolescencia.
¿Qué pasó con la denuncia contra Villarreal?
La investigación permaneció sin resolución durante años y finalmente prescribió.