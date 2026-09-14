Murió Marfa, la primera mujer que denunció al exasesor legislativo José Villarreal por abuso sexual

FOTO: Marfa (izquierda) fue la primera mujer que denunció a Villarreal (derecha).

Este lunes se confirmó la muerte de Marfa, la primera mujer que había denunciado a José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor de Ernesto Ramón “Cañito” Flores, detenido en el marco de una causa por grooming y abuso sexual de menores que conmocionó a Villa de María de Río Seco.

Marfa atravesaba una grave enfermedad y su estado de salud había empeorado durante la última semana. Finalmente, falleció en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.

Había denunciado situaciones de violencia y abuso

Marfa había sido la primera persona en denunciar a Villarreal. Sin embargo, aquella investigación permaneció sin resolución durante años y finalmente prescribió por el paso del tiempo.

Días antes de su muerte, la mujer había relatado situaciones de violencia y abuso que, según su denuncia, había sufrido durante su infancia y adolescencia.

Su testimonio había sido difundido en el marco de las investigaciones que actualmente involucran a Villarreal y que derivaron en su detención por una causa vinculada a grooming y abuso sexual de menores.

Informe de Jorge Mercado