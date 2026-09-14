Amazon Prime Video lanza clips de noticias breves para competir con TikTok

Amazon Prime Video anunció recientemente la incorporación de clips de noticias breves, tanto locales como nacionales, en un esfuerzo por captar la atención de los espectadores más jóvenes que se están volcando a plataformas como TikTok para informarse. Estos clips estarán disponibles en la sección de noticias de la aplicación de Prime Video, en los carruseles de Tendencias y Noticias Locales.

Este nuevo contenido se unirá a la cobertura existente de noticias locales, nacionales y mundiales de importantes proveedores, y estará accesible para todos los usuarios en Estados Unidos, independientemente de si tienen o no una suscripción a Prime.

Sin embargo, Amazon aún no ha confirmado si los clips en dispositivos móviles estarán orientados para video vertical, aunque sí aseguró que se considerarán contenido de formato corto en iOS y Android.

La tendencia de consumir noticias en formato corto no es exclusiva de Amazon. Otras plataformas de streaming, como Peacock, HBO Max, Netflix y Disney+, también han comenzado a experimentar con este tipo de contenido en los últimos meses. Esta estrategia refleja un esfuerzo de la industria para adaptarse a los hábitos de consumo de los jóvenes, quienes prefieren contenido más breve y fácil de digerir.

Según un estudio de Pew Research, los consumidores de noticias más jóvenes buscan contenido que se sienta orgánico y no sobreproducido, lo que podría ser un desafío para plataformas como Prime Video, que tradicionalmente han ofrecido contenido más elaborado.

Con esta nueva iniciativa, Amazon busca posicionarse como un competidor relevante en el ámbito de las noticias digitales, donde la rapidez y la accesibilidad son clave para atraer a una audiencia cada vez más exigente.