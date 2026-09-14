FOTO: Juicio por la muerte de Maradona: un psiquiatra y un directivo de prepaga declararán este martes

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Este martes, un psiquiatra y un directivo de Swiss Medical brindarán su testimonio en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que avanza en la fase de testigos de las defensas.

De acuerdo a información proporcionada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el psiquiatra Damián Chebar fue citado por los abogados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, defensores de Agustina Cosachov, mientras que Ricardo Watman, gerente de Servicios Médicos y Auditoría de la prepaga, fue convocado por los representantes legales de Nancy Edith Forlini.

Chebar estuvo involucrado en las reuniones previas donde se organizó la internación domiciliaria de Maradona en el barrio cerrado San Andrés, donde participaron el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra, el director de la Clínica Olivos y las hijas del reconocido futbolista.

El psiquiatra designó a Forlini, quien es coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, como responsable de planificar el tratamiento ambulatorio de Maradona en Tigre.

Asimismo, convocó a otros profesionales, como el médico clínico imputado Pedro Di Spagna, el neurólogo Jorge Macía, el nutricionista Luciano Spena y el kinesiólogo Nicolás Parente, para que asistieran al ícono del fútbol en Benavídez.

Ricardo Watman, junto a Mariana Flichman, quien es gerente de Riesgo de Swiss Medical, se encargaron de coordinar las gestiones médicas de la prepaga en relación a Maradona.

La audiencia de este martes comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, y se espera que el 29 de noviembre arranque la etapa de alegatos.

Todos los acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona tendrán la oportunidad de dirigirse a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que integran el TOC N.º 7. Se prevé que el proceso finalice en noviembre.