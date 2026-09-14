FOTO: Un custodio de la vicegobernadora de Mendoza fue imputado por la muerte de un motociclista

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Este lunes, un custodio de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fue imputado por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista de 24 años tras un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 40. Según las autoridades, el agente conducía con 1,95 gramos de alcohol en sangre.

El implicado, Jonathan Salvador Araujo Peña, había finalizado su guardia el domingo por la mañana y se dirigía al departamento de Lavalle en su vehículo, un Suzuki Fun. Alrededor de las 6:40, en las cercanías de la escuela Aldo Abraham, su auto se cruzó de carril, colisionando con una moto Gilera que circulaba en sentido contrario.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Central debido a las lesiones sufridas en el impacto. Lamentablemente, los médicos confirmaron el fallecimiento de Diego Misael Dávila Oviedo, el motociclista involucrado. Tras este suceso, se procedió al arresto de Araujo Peña, quien fue imputado por homicidio culposo agravado por conducir con un índice de alcoholemia superior al permitido y por invadir el carril contrario.

La fiscal Mariana Gutiérrez subrayó que el acusado mostró una conducta imprudente y violó el deber de cuidado establecido en la Ley de Tránsito N.º 9024. La Inspección General de Seguridad (IGS) investigará si Araujo Peña consumió alcohol durante su horario de servicio.

La publicación de Casado

A través de su cuenta en X, la vicegobernadora expresó sus condolencias a la familia del joven fallecido: "Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza".

Además, enfatizó: "Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia".

Casado manifestó su confianza en el accionar de la Justicia y aseguró que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley.