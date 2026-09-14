Una escuela de San Juan transforma descartes de la huerta en harina saludable

Estudiantes y docentes de la Escuela Agroindustrial 25 de Mayo, de San Juan, encontraron una forma de aprovechar frutas y verduras que cultivaban en la huerta escolar y que antes terminaban descartadas.

En diálogo con Cadena 3, el profesor Claudio Tello contó que el proyecto comenzó en 2024, en el marco de un programa de financiación del Banco San Juan y la Fundación Petersen, en el que participan escuelas de todo el país.

“En 2024 arrancamos con esta idea. Participamos con la deshidratación de frutas y hortalizas. Con un grupo de chicos y profes analizamos un sector productivo, de frutales y huerta escolar, donde los chicos detectaron qué se hacía con los desperdicios de la huerta, que a veces se usaban para compost o para darles de comer a los animales, y buscaron la vuelta para sacarle provecho”, explicó.

De la huerta, al polvo

El primer paso fue deshidratar las frutas y verduras utilizando un horno de una cocina común. El proyecto obtuvo un premio de 2 millones de pesos, dinero que les permitió adquirir un horno eléctrico específico para la deshidratación.

“El año pasado arrancamos en la producción, a mayor cantidad, de hortalizas y frutas. Es una zona agrícola, donde tenemos pistacho, membrillo, uva. Tomábamos eso y lo deshidratábamos: lo hacíamos como snack”, relató Tello.

Luego comenzaron a procesar los productos hasta convertirlos en polvo. Trabajaron con acelga, espinaca, remolacha y membrillo, entre otras frutas y verduras.

“El polvo de membrillo fue furor en la provincia: llamó mucho la atención”, contó el docente.

El proyecto también permitió experimentar con distintos usos. “Empezamos a utilizarlas, más allá de saborizar, para dar color. Hicimos fideos a base de la harina de acelga y fuimos probando con otras frutas y verduras”, explicó.

Según Tello, el horno permite controlar el tiempo y la temperatura necesarios para la deshidratación y conservar las propiedades del producto.

Un proyecto que también busca formar emprendedores

La iniciativa tuvo además participación en competencias educativas. “Participamos el año pasado en las Olimpiadas Técnicas, ganamos y fuimos a Oncativo, en Córdoba. Los chicos sacaron menciones especiales”, recordó.

Actualmente, los productos se comercializan en la zona y la escuela creó una marca propia: Agrodelicias.

“Lo comercializamos en la zona. Hay varios intereses en la provincia. La escuela este año sacó una marca, que era lo ideal para comercializar mejor: Agrodelicias. A veces los números no dan en la zona, pero si nos vamos a otro mercado, comercializando por Internet, tal vez sea mejor”, señaló.

El proyecto involucra a buena parte de la comunidad educativa y tiene también un objetivo formativo.

“Casi toda la escuela está complementada en este proyecto, y se trabaja en conjunto. La idea es que los chicos sean emprendedores, que busquen ser sus propios jefes y no ser empleados. A través de una idea se pueden hacer grandes cosas”, concluyó Tello.

Entrevista de Guillermo López