Emanuel Mammana comparte su recuperación tras la dura lesión en Vélez

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El defensor de Vélez, Emanuel Mammana, apareció en sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud tras la grave lesión que sufrió en el último partido ante Newell's. El jugador fue sometido a una cirugía de urgencia y afirmó: "Después de días difíciles, estoy mejor y todo salió bien".

El pasado viernes, el equipo de Liniers logró un empate 1-1 frente a los rosarinos, pero el exjugador de River sufrió una dura lesión cuando, a los 10 minutos del segundo tiempo, el arquero del Fortín, Tomás Marchiori, chocó con su rodilla, provocándole un traumatismo de hemitórax derecho, fractura de múltiples costillas y neumotórax.

A través de sus redes, Mammana compartió su experiencia en estos días difíciles: "Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte puedo escribir estas palabras".

El mensaje también fue una oportunidad para expresar su gratitud hacia los hinchas, médicos y familiares que estuvieron preocupados por su salud: "Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración".

El defensor también destacó el trabajo del Sanatorio de la Mujer de Rosario: "Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida". Además, reconoció el apoyo del club: "La gente de Vélez que hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle".

Por último, Mammana reflexionó sobre la experiencia vivida: "Uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás", y agregó: "Ahora toca recuperarse, seguir adelante y volver más fuerte".