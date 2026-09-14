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Instituto quiere recuperar la cima de su grupo ante Estudiantes de Río Cuarto en un duelo cordobés

“La Gloria” recibe al “León del Imperio” desde las 21.15 en Alta Córdoba. Si gana, quedará como líder en soledad. El equipo del sur provincial está muy comprometido con el descenso. Transmite Cadena 3.

14/09/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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FOTO: "La Gloria" y "El León del Imperio" volverán a verse las caras.

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Instituto buscará este lunes recuperar la cima de su grupo cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo cordobés que le baja la persiana a la Fecha 9 del Torneo Clausura.

El partido se disputará desde las 21.15 en Alta Córdoba, con transmisión de Cadena 3.

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Si consigue un triunfo, “La Gloria” quedará como líder en soledad.

Por su parte, “El León del Imperio” atraviesa una situación comprometida con el descenso y llega al encuentro urgido por conseguir una victoria.

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se jugará un partido entre Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

¿Quiénes se enfrentan? Se enfrentan Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo este lunes a las 21.15.

¿Dónde se jugará el encuentro? El encuentro se jugará en Alta Córdoba.

¿Por qué es importante este partido? Es importante porque si Instituto gana, quedará como líder en soledad, mientras que Estudiantes de Río Cuarto necesita la victoria para evitar el descenso.

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