Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan variaciones que son importantes para entender el contexto económico actual. A la fecha, el dólar oficial se establece en $1.530 para la venta, mientras que la compra se posiciona en $1.480. Esta cotización es la que refleja el valor del dólar a través de los bancos y entidades financieras habilitadas por el Central.

En contraste, el dólar blue, que es el que se negocia en el mercado informal, muestra una cotización más alta, con un valor de $1.545 para la venta y $1.525 para la compra. Este diferencial en las tarifas refleja la incertidumbre económica y la presión sobre el mercado de divisas.

El dólar mayorista, utilizado en transacciones comerciales, está registrado a $1.508,50 para la venta y $1.499,50 para la compra. Esta cifra es relevante para aquellas empresas que requieren acceso a divisas para importar o negociar con el exterior.

Otra modalidad que ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos es el dólar contado con liquidación (CCL), que se establece en $1.597.50 para la venta y $1.594.60 para la compra. Esta opción permite a los inversores trasladar fondos a cuentas en el exterior, una práctica que se ha vuelto común en el contexto de restricciones cambiarias.

Adicionalmente, la variante de dólar cripto se posiciona en $1.600.06 para la venta. Con el avance de las criptomonedas, muchos argentinos recurren a esta alternativa ante la búsqueda de estabilidad frente a la inflación.

Por otro lado, el uso de tarjetas de crédito en el exterior lleva una cotización superior, estableciéndose en $1.989 para la venta y $1.924 para la compra debido a los recargos impositivos que se aplican en estas operaciones.

Los factores que están impactando en estas cotizaciones son diversos. La situación económica y política del país, las decisiones del Banco Central, la inflación y la expectativa de los mercados internacionales son solo algunos de ellos. La constante búsqueda de dólares en un contexto de alta inflación, donde la confianza en la moneda local se ve erosionada, genera una presión sobre la demanda de dólares.

Es fundamental que los ciudadanos mantengan un seguimiento constante de estos valores, ya que impactan directamente en sus finanzas personales, ya sean para adquirir productos importados, viajar al exterior o realizar algún tipo de inversión. En este sentido, los movimientos del dólar continúan siendo un termómetro de la salud económica del país.