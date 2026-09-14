La ANMAT prohíbe un desinfectante por falta de información y irregularidades en su rotulado
La ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante tras detectar que carecía de datos esenciales como lote, fecha de elaboración y vencimiento, además de irregularidades en su rotulado.
FOTO: La ANMAT prohíbe un desinfectante por falta de información y irregularidades en su rotulado
Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció este lunes la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes, medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.
La Disposición 5730/2026, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece que "prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca 'Clean On' y gráficas de microorganismos".
El informe señala que "el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo".
Asimismo, se indica que "a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias".
Por último, la ANMAT comunicó a las autoridades sanitarias provinciales y a otras entidades pertinentes sobre la prohibición dispuesta, instando a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo a tomar las acciones correspondientes.
Lectura rápida
¿Qué prohibió la ANMAT?
Prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un desinfectante por falta de datos esenciales.
¿Cuál es la marca del desinfectante?
La marca involucrada es 'Clean On', que presenta irregularidades en su rotulado.
¿Por qué se tomó esta medida?
Se tomó para proteger a los usuarios, ya que el producto carece de información sobre su fabricación.
¿Qué información falta del producto?
Faltan datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento y dosis de uso en el etiquetado.
¿A quiénes se notificó sobre la prohibición?
Se notificó a autoridades sanitarias provinciales y a otras entidades de control sanitario.
[Fuente: Noticias Argentinas]