FOTO: La ANMAT prohíbe un desinfectante por falta de información y irregularidades en su rotulado

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció este lunes la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes, medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.

La Disposición 5730/2026, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece que "prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca 'Clean On' y gráficas de microorganismos".

El informe señala que "el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo".

Asimismo, se indica que "a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias".

Por último, la ANMAT comunicó a las autoridades sanitarias provinciales y a otras entidades pertinentes sobre la prohibición dispuesta, instando a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo a tomar las acciones correspondientes.