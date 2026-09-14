Fan Fest de los Suramericanos: 460.000 entradas descargadas y fuerte movimiento en la provincia

Los Juegos Suramericanos generan un fuerte movimiento en Santa Fe y Rosario, con 460.000 entradas descargadas hasta el último corte realizado el domingo por la noche. La cifra corresponde a los QR gratuitos para los FanFest y a las entradas anticipadas para los eventos deportivos, siempre sujetas a la disponibilidad de lugares.

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La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, destacó el acompañamiento del público y señaló que “venimos con el fuego suramericano a pleno”. También resaltó la presencia de familias y chicos en las actividades y el trabajo detrás de la organización: “Son 400 empresas, 3.000 trabajadores que estuvieron atrás de estos Juegos, la verdad es un orgullo”.

Coudannes también anticipó el movimiento que habrá durante las jornadas de competencia y destacó la participación de estudiantes. “En Santa Fe esperamos entre 4.500 y 6.000 chicos todos los días”, indicó. Según explicó, además de asistir a las competencias, los grupos podrán recorrer distintos puntos del casco histórico de la ciudad.

Informe de Matías Arrieta.