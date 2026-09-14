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Fan Fest de los Suramericanos: 460.000 entradas descargadas y fuerte movimiento en la provincia

Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de Santa Fe, destacó el movimiento que generan los Juegos y detalló que 460.000 personas ya descargaron sus QR para los FanFest y eventos deportivos. Además, anticipó la llegada de entre 4.500 y 6.000 chicos por día a las actividades en Santa Fe.

14/09/2026 | 09:34Redacción Cadena 3 Rosario

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Virginia Coudannes, vocera de los Juegos Suramericanos.

FOTO: Virginia Coudannes, vocera de los Juegos Suramericanos.

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    Audio. Fan Fest de los Suramericanos: 460.000 entradas descargadas y fuerte movimiento en la provincia

    Cadena 3 Rosario

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Los Juegos Suramericanos generan un fuerte movimiento en Santa Fe y Rosario, con 460.000 entradas descargadas hasta el último corte realizado el domingo por la noche. La cifra corresponde a los QR gratuitos para los FanFest y a las entradas anticipadas para los eventos deportivos, siempre sujetas a la disponibilidad de lugares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, destacó el acompañamiento del público y señaló que “venimos con el fuego suramericano a pleno”. También resaltó la presencia de familias y chicos en las actividades y el trabajo detrás de la organización: “Son 400 empresas, 3.000 trabajadores que estuvieron atrás de estos Juegos, la verdad es un orgullo”.

Coudannes también anticipó el movimiento que habrá durante las jornadas de competencia y destacó la participación de estudiantes. “En Santa Fe esperamos entre 4.500 y 6.000 chicos todos los días”, indicó. Según explicó, además de asistir a las competencias, los grupos podrán recorrer distintos puntos del casco histórico de la ciudad.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué evento está generando movimiento en Santa Fe y Rosario?
Los Juegos Suramericanos están generando un fuerte movimiento en Santa Fe y Rosario.

¿Cuántas entradas se han descargado hasta ahora?
Se han descargado 460.000 entradas hasta el último corte realizado el domingo por la noche.

¿Quién es la vocera del Gobierno de Santa Fe?
La vocera del Gobierno de Santa Fe es Virginia Coudannes.

¿Cuántos estudiantes se esperan durante las competencias?
Se esperan entre 4.500 y 6.000 chicos todos los días en Santa Fe.

¿Cuántas empresas y trabajadores están involucrados en la organización?
La organización de los Juegos involucra a 400 empresas y 3.000 trabajadores.

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