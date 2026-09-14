Justin Bieber y Hailey celebran su octavo aniversario con un emotivo mensaje en redes sociales

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El famoso cantante Justin Bieber conmemoró un nuevo año de matrimonio junto a su esposa Hailey Bieber con un emotivo mensaje en sus redes sociales. La pareja, que se casó el 13 de septiembre de 2018 en una ceremonia civil privada, celebró su octavo aniversario de una manera especial.

"8 años hasta el infinito. NUEVOS COMIENZOS. Te amo, bebé, feliz aniversario", escribió el artista canadiense en una publicación de Instagram que ha logrado reunir cinco millones de me gusta y miles de comentarios, de acuerdo a lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

En las imágenes compartidas, que resonaron en todas las redes sociales, la pareja se muestra en un ambiente relajado, disfrutando de un momento en lo que parece ser un bar de juegos mientras se preparan para jugar al pool.

Lejos del glamur de Hollywood, ambos han optado por una escapada romántica fuera de Estados Unidos. Para celebrar su octavo aniversario, eligieron el centro de esquí Kicking Horse Mountain Resort, ubicado en Golden, Columbia Británica, Canadá.

Según información previa, Justin y Hailey se casaron de manera civil el 13 de septiembre de 2018 en un juzgado de Nueva York, en un evento íntimo con su círculo más cercano. Posteriormente, celebraron una ceremonia más elaborada el 30 de septiembre de 2019 en Montage Palmetto Bluff, Carolina del Sur.

A pesar de las críticas que recibió su relación en sus inicios, especialmente por las idas y venidas de Bieber con la cantante Selena Gomez, la pareja ha logrado consolidarse como una de las más estables del mundo del espectáculo. En 2024, Justin y Hailey dieron un gran paso al formar una familia, dando la bienvenida a Jack, su primer hijo.