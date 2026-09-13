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El Napoli supera al Bologna y se aproxima a la zona de copas en la Serie A

El mediocampista Stanislav Lobotka fue el autor del único gol del partido, que le permitió al Napoli escalar posiciones en la tabla.

13/09/2026 | 23:08Redacción Cadena 3

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Jugadores del Napoli festejan el único gol del partido.

FOTO: Jugadores del Napoli festejan el único gol del partido.

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Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – El Napoli logró romper una mala racha en el inicio de la temporada y se impuso por 1-0 al Bologna en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Serie A, la principal categoría del fútbol italiano.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el partido se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, donde el mediocampista eslovaco Stanislav Lobotka anotó el único gol del encuentro a los 21 minutos de la segunda mitad.

Con este triunfo, el equipo napolitano se posiciona en el décimo lugar de la tabla, acumulando un total de seis puntos. Por su parte, el Bologna permanece justo por encima de la zona de descenso, en el decimosexto puesto con solo un punto.

En la próxima jornada, el conjunto de camiseta celeste visitará a la Fiorentina el domingo 20 de septiembre a las 7:30, mientras que el Bologna recibirá al Torino el sábado 19 a las 10:00.

En otros resultados del día, la Juventus perdió su invicto al caer 3-2 ante el Sassuolo, mientras que el Monza sufrió una derrota por el mismo marcador frente al Lecce, donde el exdelantero de Boca Exequiel "Changuito" Zeballos anotó un gol de descuento.

La cuarta fecha de la Serie A concluirá este lunes 14, con los partidos entre el Torino y la Roma, y el Como ante el Parma, ambos programados para las 13:30. El Inter, actual campeón, cerrará la jornada recibiendo al Udinese a las 15:45 (horarios argentinos).

La primera llegada del Napoli se produjo en el minuto dos, con un centro al segundo palo que el extremo Antonio Vergara cabeceó, aunque su remate se fue desviado por el poste izquierdo del arquero rival.

A los 17 minutos, un nuevo centro al primer palo permitió al atacante Rasmus Hojlund anticipar y peinar la pelota, que pasó muy cerca del poste contrario.

En la segunda parte, a los 21 minutos, un centro rasante del carrilero Costantino Favasuli llegó a Lobotka, quien definió de primera y superó al arquero Massimo Pessina, que tuvo una floja reacción, sellando así el 1-0 final.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Napoli ganó 1-0 al Bologna.

¿Quién anotó el gol del encuentro?
El gol fue anotado por el mediocampista Stanislav Lobotka.

¿Dónde se disputó el partido?
El encuentro se jugó en el estadio Diego Armando Maradona.

¿Qué posición ocupa el Napoli en la tabla?
El Napoli ocupa el décimo puesto con seis puntos.

¿Cuándo es el próximo partido del Napoli?
El próximo partido será contra la Fiorentina el 20 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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