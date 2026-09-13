Hockey, cigarrillos y fútbol: la vida de película de Lev Yashin, el mejor arquero de la historia

Por Juan Schulthess

Parecía tener ocho brazos para atajar y solo vestía con colores oscuros. Eso le valió el apodo de “Araña negra”. Alto, corpulento, de movimientos casi sobrenaturales y con cara de pocos amigos, intimidaba a los delanteros rivales y dividió la historia de los arqueros en dos: antes de Lev Yashin y después de Lev Yashin.

El icónico ruso, que revolucionó el arte de atajar cuando el puesto era subestimado, quedó para siempre como un mito del deporte rey. Fue el primer y hasta ahora único guardameta en ganar el Balón de Oro, edificando el mayor legado de la historia bajo los tres palos.

Lev Yashin nació en octubre de 1929 en Moscú, cuando formaba parte de la Unión Soviética. Hijo de la guerra, fumó desde adolescente mientras trabajaba en interminables jornadas en una fábrica. Otros niños lo llamaban “Torre Eiffel”, lo que lo llevó a meterse en peleas, por lo que su padre lo anotó en clases de boxeo.

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Paradójicamente, el fútbol tardó en abrirle la puerta, así que hizo sus primeras armas atajando en hockey sobre hielo. Ahí se fue formando el artista del arco.

Al crecer descubrió los secretos de la mecánica de aviones. Años después, supo volar bajo el arco. Ya era estrella del hockey en el Dínamo de Moscú, pero quería desafiarse en el deporte más popular. Y, en el mismo club, dejó el palo para estar definitivamente bajo los tres palos del fútbol.

En esa época, los que se lucían eran los delanteros. Pero un día tapó 15 disparos directos y elevó el rango del puesto. En la época dorada del fútbol en Unión Soviética, se convirtió en figura máxima del deporte siendo arquero.

Él le dio un giro a los porteros estáticos de la época: masificó el hábito de salir a cortar centros, achicar afuera del área chica, dar indicaciones a los defensores a los gritos y empezar los contraataques sacando rápido con las manos.

En 1954 fue citado a la selección soviética, con la que ganó posteriormente los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y la Eurocopa en 1960, y participó de cuatro Mundiales, en los que nunca bajó de los cuartos de final.

Según dicen, su talento lo llevó a ser buscado por el mítico Santiago Bernabéu, que le llegó a ofrecer un cheque en blanco para ir al Real Madrid. Pero la lealtad de Yashin a su club fue más grande, y no quiso despegarse de los colores de sus amores: el Dínamo de Moscú fue el único equipo en el que jugó.

La “Araña Negra” escribió una huella indeleble: dejó su portería imbatida en 275 partidos y atajó el récord mundial de más de 150 penales con el Dínamo de Moscú y la selección de la Unión Soviética.

Eran otras épocas: fumaba un cigarrillo antes de los partidos para calmar los nervios y tomaba vodka para, según sus palabras, tonificar los músculos. Tras una carrera dorada en el equipo moscovita, jugó su última temporada en 1970 y su despedida definitiva fue al año siguiente, coronado de gloria ante más de 100 mil personas en un partido homenaje en Moscú.

Tiempo después, la salud le jugó una mala pasada: sufrió problemas graves, incluida una hemorragia cerebral, le amputaron una pierna por una trombosis y posteriormente padeció cáncer, enfermedad que se lo llevó de este plano a los 60 años, en marzo de 1990.

El mejor guardavallas de la historia le dio nombre al galardón Lev Yáshin, el premio que se la da al mejor portero del año en el mundo. El que ya supo levantar dos veces “El Dibu” Martínez, que ahora buscará uno más. A décadas de su paso por el deporte rey, el legado de Lev Yashin seguirá vivo para siempre encarnándose en los guantes de los mejores arqueros de la Tierra.