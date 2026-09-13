Israel y Líbano reanudarán negociaciones en Roma con apoyo de Estados Unidos en octubre

FOTO: Israel y Líbano volverán a negociar en octubre en Roma con mediación de Estados Unidos.

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- En octubre, representantes de Israel y Líbano llevarán a cabo una nueva ronda de negociaciones en Roma, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de seguridad bilateral. Esta reunión se enmarca dentro de los esfuerzos de Estados Unidos para disminuir las tensiones en la región.

La confirmación de esta próxima reunión provino de un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, quien indicó que las conversaciones se centrarán en continuar el diálogo entre ambas partes. Antes de este encuentro en la capital italiana, los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos sostendrán una reunión en Washington para preparar el terreno para el diálogo.

Las negociaciones contarán con la mediación de Estados Unidos, que busca facilitar un entendimiento que permita estabilizar la frontera entre Israel y Líbano. Este proceso es crucial tras años de enfrentamientos y tensiones, especialmente vinculadas a la presencia de Hezbolá en territorio libanés.

La frontera entre Israel y Líbano ha sido testigo de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbolá, especialmente desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023. A pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales, los contactos entre ambos países suelen requerir la intervención de mediadores internacionales.

El nuevo encuentro en Roma es parte de los esfuerzos diplomáticos destinados a consolidar mecanismos de seguridad y prevenir una nueva escalada militar en la región. Estados Unidos ha desempeñado un papel central en estas negociaciones, interviniendo en acuerdos previos entre Israel y Líbano.

La reunión de octubre será observada de cerca, dado el delicado estado de la situación regional y la expectativa de que estas conversaciones puedan contribuir a una mayor estabilidad en la frontera común.