Rosario celebró su primera medalla en los Suramericanos con el bronce de Luca Alfieri

FOTO: El gimnasta rosarino integró el equipo argentino que fue tercero en la competencia por equipos.

Rosario consiguió este domingo su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El gimnasta Luca Alfieri se quedó con el bronce en la competencia por equipos de gimnasia artística junto al seleccionado argentino, en una jornada que también tuvo triunfos rosarinos en beach vóley y una destacada actuación en esgrima.

El equipo nacional estuvo integrado por Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, Luca Alfieri, Santiago Mayol, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo. Argentina terminó en el tercer puesto, detrás de Brasil, que obtuvo la medalla de oro, y Colombia, que se quedó con la plata.

Alfieri también tuvo participación en las pruebas individuales. Finalizó quinto en barra fija, décimo en barras paralelas y noveno en caballo con arzones. Además, consiguió la clasificación para la final de barra, que se disputará el miércoles y en la que tendrá una nueva oportunidad de subir al podio.

“Muy contento por este logro en equipos. Aunque no hay medalla que valga más que la gente que te aplaude, no hay nada mejor que esto. Estoy disfrutando mucho”, expresó el gimnasta después de la competencia.

Victorias rosarinas en el beach vóley

La jornada dejó además dos estrenos con triunfo para las duplas rosarinas que representan a Argentina.

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Nicolás y Tomas Capogrosso superaron a los ecuatorianos Alfredo Vélez y Ronald Quiñones por 21-9 y 21-11.

En la rama femenina, Agostina Ghigliazza y Morena Abdala vencieron a las chilenas Ale Dubost y Sofía Ohlsson por 21-13 y 21-17.

Abdala, que ya había participado de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, destacó el clima vivido en las tribunas.

“Cuando entré a la cancha casi se me cae una lágrima. No puedo creer lo que armaron acá, esto es una locura. Nunca pensé que algo así podía estar en nuestra ciudad”, señaló.

La jugadora también remarcó el respaldo del público durante el debut. “Con estas tribunas llenas es una sensación muy linda. Escuchar a la gente que te alienta es emocionante”, agregó.

Ghigliazza coincidió en destacar el marco de la competencia y la capacidad de Rosario para organizar acontecimientos deportivos internacionales.

“Nunca vivimos algo así, los estadios llenos, la tribuna llena de gente, de familia y amigos alentando. Estamos muy felices de haber podido ganar este debut contra Chile”, sostuvo.

Cassanello avanzó hasta los cuartos de final

En esgrima, Valentina Cassanello cumplió una destacada actuación en sable individual femenino. La rosarina consiguió tres victorias y sufrió tres derrotas durante la jornada, resultados que le permitieron avanzar hasta los cuartos de final.

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En esa instancia fue eliminada por la brasileña Ana Di Renzo.

“Fue un torneo muy fuerte, con las mejores de cada país. Estoy muy contenta con mi actuación. Hay deportistas que vienen de competir en Juegos Olímpicos”, analizó Cassanello.

También valoró la posibilidad de competir como local. “Pude hacerlo con mi familia y mis amigos presentes y eso fue muy importante. Se sintió mucho el apoyo de la gente”, indicó.

En el plano nacional, Argentina también consiguió sus primeras medallas doradas. Pascual Di Tella se consagró campeón en sable individual masculino después de vencer al venezolano Eliecer Romero por 15-12, mientras que Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho de natación.

Martina Barbeito obtuvo la medalla de plata en esa misma prueba y Romina Imwinkelried logró el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas, convirtiéndose en la primera atleta argentina en subir al podio de esta edición de los Juegos.

También consiguieron medallas de bronce Lucas Alba, en los 800 metros libre de natación, y Juan Bacha, en sable individual masculino.

La actividad continuará este lunes con nuevas presentaciones de deportistas rosarinos. Donato Mastroianni Vito competirá desde las 12 en patinaje artístico en el Invencible Rosario, mientras que Naiara Sagasti tendrá acción desde las 16 en patinaje de velocidad.

El beach vóley también volverá a tener presencia local. Morena Abdala y Agostina Ghigliazza enfrentarán a Paraguay desde las 11, mientras que Nicolás y Tomas Capogrosso jugarán ante Bolivia a partir de las 17.