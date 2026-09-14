Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Mendoza.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de broken clouds, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 8°. La humedad se sitúa en un 62%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá en niveles moderados. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con un clima estable. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo despejado. El miércoles 16, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, también con cielo claro. Para el jueves 17, la mínima será de 15° y la máxima de 26°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 18, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 26°, con cielo despejado.