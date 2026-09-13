Intercambio de bebés: la verdad revelada tras 50 años de confusión familiar

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – La vida de Nicole, Claudia y Nadia (nombres ficticios para proteger sus identidades) dio un giro inesperado cuando un análisis de ADN reveló que durante casi 50 años vivieron en una realidad equivocada. En mayo de 1977, Nicole dio a luz a Claudia, pero recibió a Nadia. Durante años, Nicole sintió que algo no encajaba y, finalmente, en 2021, decidió realizarse un análisis que confirmó su sospecha: la niña que crió no era su hija biológica.

Fabián Sosa de los Santos, abogado del caso, dialogó con Noticias Argentinas sobre el camino que llevó a este sorprendente descubrimiento, el dolor de enfrentar la verdad y las implicancias legales del fallo reciente que condena al Gobierno de Córdoba a indemnizar a las familias afectadas por este "error" ocurrido hace casi cinco décadas.

"De los cuatro progenitores en este caso, tres han fallecido y solo Nicole está viva. Desde el primer día, ella tuvo la convicción de que la niña no era su bebé", comentó Sosa de los Santos.

La historia se remonta a la entrega de la bebé en la habitación de maternidad, donde Nicole notó que la niña tenía ojos rojos, lo que le pareció extraño dado que su parto había transcurrido sin inconvenientes. A pesar de sus dudas, su esposo, ya fallecido, desestimó sus inquietudes: "¿Estás loca? ¿Cómo se van a confundir un bebé?" Sin embargo, con el tiempo, la duda creció y, tras la muerte de su pareja, Nicole decidió hablarlo con Claudia, quien también había comenzado a notar diferencias con respecto a sus hermanas.

El costo elevado de los estudios genéticos dificultó que se hicieran la prueba hasta 2021, cuando finalmente acudieron a un instituto privado en Nueva Córdoba, donde se confirmó que no existía vínculo biológico entre ellas. Así comenzó un nuevo capítulo: Nicole buscaba a su hija biológica y Claudia deseaba encontrar a sus verdaderos padres.

"No hay que olvidar que 1977 fue un año complicado en la historia argentina, con el inicio del Golpe de Estado, lo que hizo pensar que podría ser un caso más complejo", añadió Sosa de los Santos. En este contexto, solicitaron la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos a través de la Comisión Nacional de Derechos de la Identidad (CONADI), donde se conservan muestras de familiares de desaparecidos.

"Después de un tiempo, supimos que ninguna tenía vínculo con desaparecidos, lo que nos llevó a concluir que hubo un intercambio de bebés en el hospital. Creemos que se trató de un error involuntario de la partera o del personal que entregó a las recién nacidas a las familias", explicó el abogado.

Con esta información, se investigaron los nacimientos ocurridos ese día en el hospital, y se determinó que tres mamás habían dado a luz a niñas. Se solicitó a estas familias que se realizaran pruebas genéticas, y así apareció Nadia, quien inicialmente mostró resistencia, pero finalmente aceptó el análisis y también descubrió la verdad. En febrero de 2024, las tres fueron convocadas y se les informó que Nicole es la madre biológica de Nadia.

"A ella se le vino el mundo abajo. No estaba preparada para esa noticia y salió corriendo cuando le ofrecieron conocer a su madre biológica", reflexionó Sosa.

Con el tiempo y tras recibir apoyo psicológico, Nicole y Nadia lograron establecer un vínculo y comenzar a reconstruir parte de su historia. "Ambas perdieron una gran parte de su vida: la niñez, la adolescencia, los momentos significativos", añadió.

Mientras tanto, la búsqueda de la verdadera historia de Claudia continuaba. "Solicitamos que los hermanos de Nadia se sometan a pruebas para determinar si el intercambio fue solo entre estas dos familias o si hay algo más amplio", comentó Sosa.

"Los familiares en Córdoba se negaron, pero una hermana que vive en Uruguay accedió a hacerlo. Se enviaron las muestras a través de Cancillería y, tras el cotejo, se confirmó que Claudia fue intercambiada por Nadia", explicó el abogado.

A pesar de que las tres lograron descubrir sus verdaderas familias y apellidos, Claudia no pudo conocer a sus padres, ya que habían fallecido, lo que generó un dolor aún mayor.

Respuesta de la Justicia

Tras conocer la verdad, la Justicia se pronunció. Mariano Díaz Villasuso, juez en lo Civil y Comercial 35 de Córdoba, consideró probado el intercambio de mayo de 1977 y dictó la indemnización correspondiente.

El magistrado aclaró que, aunque no se pudo identificar a un responsable del intercambio, sí se comprobó que ambas bebés fueron entregadas a familias distintas.

Las mujeres y la madre recibirán una indemnización de entre $25 y $30 millones, más intereses. "El monto es realmente anecdótico porque, por más que nos hubiesen dado el 100% de lo que pedíamos, nada puede reemplazar lo que vivieron", concluyó Sosa, quien además indicó que apelarán la decisión por considerar que el monto es "muy bajo".