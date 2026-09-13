FOTO: Impactante mensaje en escuela de Rawson revela embarazo de una niña de 10 años y activa la Justicia

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Una alarmante pintada descubierta en los baños de una escuela de la provincia de San Juan ha desencadenado un operativo judicial y un proceso de contención institucional. El hecho ocurrió en la escuela Carlos María del Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián del departamento Rawson, donde se encontró un mensaje de auxilio anónimo que supuestamente proviene de una menor.

El mensaje denunciaba una situación de extrema vulnerabilidad, expresando de manera desgarradora: "Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío", y estaba acompañado por un dibujo que ilustraba un rostro con un gesto de tristeza.

A pesar de que las autoridades educativas de la provincia ordenaron borrar el mensaje de las paredes, lo que ha generado críticas por la posible pérdida de pruebas, la existencia del mismo ha podido ser confirmada gracias a registros fotográficos y testimonios del personal de la escuela. Al enterarse de la situación, la dirección del establecimiento notificó de inmediato a los tribunales.

Siguiendo las instrucciones del fiscal Duilio Ejarque, responsable de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), se enviaron efectivos policiales y peritos judiciales al lugar para recolectar pruebas, entrevistar a los directivos y docentes, y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar al autor o a la víctima del caso.

En una conferencia de prensa, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, brindó detalles sobre el progreso de la investigación y confirmó que la niña involucrada ha sido localizada. La funcionaria subrayó la importancia del trabajo realizado por los gabinetes técnicos zonales y destacó la labor de la fiscalía especializada, considerándola un apoyo fundamental para los docentes ante situaciones que van más allá del ámbito educativo.

Además, Fuentes mencionó que equipos interdisciplinarios siguen trabajando en la institución para ofrecer asistencia y apoyo tanto a los estudiantes como a las personas cercanas a la menor afectada, en el marco de los protocolos de detección temprana de delitos intrafamiliares.