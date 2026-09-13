FOTO: Franco Colapinto destacó en el GP de España y mostró la bandera argentina con orgullo

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Franco Colapinto de Alpine vivió un momento emotivo tras su destacada actuación en el Gran Premio de España, donde hizo ondear la bandera argentina. El piloto finalizó en el séptimo puesto, gracias a una carrera casi perfecta.

Colapinto recibió una bandera argentina de un marshall al finalizar la competencia y la ondeó con orgullo mientras recorría el Circuito de Madring, mostrando su destreza al volante. Inició la carrera desde el noveno puesto, pero logró posicionarse rápidamente en séptimo lugar después de una excelente salida.

A lo largo de la carrera, mantuvo un gran ritmo y resistió los embates del australiano Oscar Piastri de McLaren, culminando la competencia en el séptimo lugar y alcanzando un total de 27 puntos en el campeonato.

Este resultado marca la segunda vez consecutiva que el argentino suma puntos, habiendo terminado en noveno lugar en la anterior carrera, disputada en el Templo de la velocidad de Monza, Italia.

La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 se llevará a cabo en dos semanas, en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú. En este trazado, Colapinto logró sumar cuatro puntos en 2024, finalizando en octavo lugar en su segunda carrera en la categoría.