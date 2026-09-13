Consejos de cocina: el truco del paño en el lavavajillas que podría ser un error

En la cocina, a menudo se comparten pequeños "trucos" que prometen facilitar la vida diaria. Sin embargo, no todos resultan ser tan efectivos como parecen. Uno de estos consejos, que ha perdurado en el tiempo, es la práctica de colocar un paño en la puerta del lavavajillas una vez que el ciclo de lavado ha finalizado. Esta técnica se utiliza con la intención de absorber el exceso de humedad y evitar que se acumule agua en los utensilios.

La autora de este consejo, que no recuerda su origen, comenzó a aplicarlo en un momento en que escaseaba el abrillantador, buscando así evitar la molestia de los platos húmedos. Con el tiempo, esta acción se convirtió en un hábito automático, casi sin cuestionarse su efectividad.

No obstante, expertos del Good Housekeeping Home Care Cleaning Lab han señalado que esta práctica puede no ser la mejor opción. Aunque la idea de absorber la humedad puede parecer beneficiosa, en realidad podría presentar ciertos riesgos.

Primero, el uso de un paño en el lavavajillas puede interferir con el proceso de secado natural del aparato. Los lavavajillas están diseñados para eliminar la humedad a través de un ciclo de secado que utiliza calor. Al colocar un paño, se podría obstaculizar este proceso, lo que podría llevar a una acumulación de agua en los platos y cubiertos.

Además, existe el riesgo de que el paño se ensucie o se contamine con residuos de alimentos, lo que podría transferirse a los utensilios. La higiene es un aspecto fundamental en la cocina y cualquier elemento que se introduzca en el lavavajillas debe ser completamente limpio.

Por lo tanto, aunque el consejo de usar un paño en el lavavajillas puede parecer útil a primera vista, los expertos advierten que podría no ser la solución ideal. En lugar de ello, se recomienda permitir que el lavavajillas complete su ciclo de secado sin interferencias y, si es necesario, utilizar métodos alternativos para secar los platos, como un secado al aire o un paño limpio y seco una vez que los utensilios han sido retirados del aparato.