Tras la intensa nevada, habilitaron el Camino de las Altas Cumbres

FOTO: Volvieron a cortar el Camino de las Altas Cumbres por nieve. (Foto: Policía de Córdoba)

Luego de permanecer cerrado durante el sábado y gran parte del domingo debido a la acumulación de nieve y hielo en la calzada, fue habilitado este domingo a la siesta el Camino de las Altas Cumbres.

En el marco de dos días helados, la ruta provincial E-34 estaba intransitable como consecuencia de las condiciones climáticas que afectaron a las zonas altas de Córdoba.

Con la reapertura, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que todavía se registra la presencia de bancos de niebla en distintos tramos del camino.

La recomendación apunta especialmente a reducir la velocidad y mantener la atención durante todo el recorrido, debido a las condiciones de visibilidad y al estado de la calzada.

Informe de Roberto Fontanari