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“Hiciste feliz a otro argentino”: la historia detrás de la bandera que Colapinto flameó en España

La hija del trabajador que le dio la bandera argentina al piloto reveló que se trató de la primera carrera de su padre como comisario en la Fórmula 1.

13/09/2026 | 15:47Redacción Cadena 3

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El comisario que le entregó la bandera a Colapinto.

FOTO: El comisario que le entregó la bandera a Colapinto.

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 Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más emotivos del Gran Premio de España cuando, después de finalizar séptimo, recibió una bandera argentina de parte de un comisario de pista y la hizo flamear mientras recorría el circuito de Madring.

Detrás de esa imagen había una historia especial que se conoció a través de las redes sociales.

La hija del comisario que le entregó la bandera le dedicó un mensaje al piloto argentino y contó el significado que tuvo la escena para su padre. “Gracias FranColapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera”, publicó en X, en referencia al momento que ambos compartieron al finalizar la competencia.

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Los comisarios de pista cumplen distintas tareas fundamentales durante una carrera de Fórmula 1, como señalizar incidentes mediante banderas, retirar elementos peligrosos del trazado y colaborar ante situaciones que puedan comprometer la seguridad.

Para el padre de la autora del mensaje, su debut en la categoría tuvo además el recuerdo especial de haber podido entregarle una bandera argentina a uno de los pilotos que representa al país.

“Hiciste feliz a otro argentino”: la historia detrás de la bandera que Colapinto flameó en el GP de España.

Colapinto cerró así un fin de semana destacado en España, donde largó noveno y avanzó rápidamente hasta el séptimo lugar, posición que mantuvo pese a los ataques de Oscar Piastri.

Con ese resultado llegó a 27 puntos en el campeonato y sumó unidades por segunda carrera consecutiva, después del noveno puesto conseguido en Monza.

La próxima fecha será el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el argentino ya tiene un antecedente positivo: en 2024 terminó octavo y consiguió cuatro puntos.

Lectura rápida

¿Qué hizo Franco Colapinto en el Gran Premio de España?
Flameó una bandera argentina tras finalizar en séptimo lugar.

¿Quién le entregó la bandera a Colapinto?
Un comisario de pista durante la carrera.

¿Qué mensaje publicó la hija del comisario?
“Gracias FranColapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre...”

¿Qué posición logró Colapinto en la carrera?
Finalizó en séptimo lugar, avanzando desde el noveno.

¿Cuál es el próximo Gran Premio para Colapinto?
El Gran Premio de Azerbaiyán, donde ya tuvo un buen resultado en 2024.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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