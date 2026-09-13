Barcelona venció 4-2 a Levante y continúa líder con puntaje ideal en la liga de España

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El Barcelona logró una contundente victoria de 4-2 ante el Levante, en un partido correspondiente a la quinta fecha de LaLiga de España. Con este triunfo, el equipo culé sigue demostrando su fortaleza, manteniendo un puntaje ideal de 15 puntos.

Los autores de los goles para el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick fueron los españoles Xavi Espart, Lamine Yamal (quien anotó dos veces) y el alemán Karim Adeyemi. Por el lado del Levante, los goles llegaron a través de los españoles Iván Romero y Roger Brugué.

El primer gol del encuentro fue anotado por Espart a los cinco minutos, tras una excelente jugada colectiva que culminó con un remate cruzado desde la medialuna del área. Posteriormente, a los 19 minutos, Yamal amplió la ventaja gracias a un gran pase del brasileño Raphinha.

En el inicio del segundo tiempo, Yamal volvió a marcar, esta vez desde el punto penal, a los dos minutos de juego. Por su parte, el Levante logró descontar con el gol de Romero, quien aprovechó un error defensivo del Barcelona, y luego Brugué también anotó tras una destacada carrera.

El Barcelona selló su victoria en el minuto 47 del segundo tiempo, cuando Adeyemi realizó una impresionante jugada individual, dejando atrás a varios rivales antes de anotar.

Con este resultado, el Barcelona se mantiene como líder de LaLiga, buscando su tercera corona consecutiva. En las jornadas previas, había vencido a Elche (5-2), Athletic de Bilbao (2-0), Rayo Vallecano (5-2) y Valencia (5-0). En contraste, el Levante ocupa la decimotercera posición con solo cinco puntos.

De cara a la próxima jornada, el Barcelona se enfrentará al Racing de Santander, mientras que el Levante recibirá al Athletic de Bilbao.