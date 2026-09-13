Ferro en Acción denuncia intento del oficialismo para suspender elecciones en Ferro Carril Oeste

FOTO: Ferro en Acción denunció al oficialismo por intentar suspender las elecciones mediante una presentación ante la IGJ.

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – La agrupación Ferro en Acción ha denunciado lo que consideran una maniobra por parte de la conducción oficialista de Ferro Carril Oeste para intentar suspender o postergar las elecciones que tienen como objetivo la renovación de autoridades, programadas para el próximo 27 de septiembre.

Según la información proporcionada por el espacio opositor, esta maniobra se estaría llevando a cabo a través de una presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ), impulsada por un socio relacionado con la lista oficialista Identidad Verdolaga.

En dicha solicitud se plantea la necesidad de reformar el estatuto institucional como condición previa para la realización de la votación. De acuerdo con Ferro en Acción, este procedimiento podría llevar meses de tramitación, lo que dilataría significativamente el proceso electoral.

"Primero utilizaron su mayoría para dejar afuera a Ferro en Acción de la Junta Electoral. Ahora, después de 12 años de gestión ignorando a las minorías, hacen maniobras para suspender los comicios pidiendo una reforma del estatuto a solo 17 días de las elecciones", expresó la agrupación en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Desde Ferro en Acción se advirtió que esta medida atenta contra la vida democrática e institucional del club, poniendo en riesgo la campaña futbolística del primer equipo y afectando el prestigio de los 122 años de historia de la institución.

Por su parte, Daniel De Aloysio, referente de Ferro en Acción, cuestionó la intención de la conducción oficialista y dirigió sus críticas directamente hacia Daniel Pandolfi. "Nosotros conformamos una nueva agrupación, cansados y preocupados por los manejos de Pandolfi y su espacio. Nunca deja de sorprendernos; ahora se autoimpugnó para suspender las elecciones. Están acostumbrados a manejar el club para beneficio personal y no quieren perder ese privilegio. Saben que los socios se cansaron de su ineficiencia y de la improvisación", afirmó De Aloysio.

Finalmente, la agrupación opositora hizo un llamado a las autoridades del club para que cesen este tipo de recursos y aseguren una jornada electoral transparente. "Tienen que entender que no son los dueños del club y que nunca nadie más que los socios en su plenitud debe tomar este tipo de decisiones. El 27 de septiembre exigimos elecciones limpias", concluyeron desde Ferro en Acción.