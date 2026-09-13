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Tras la intensa nevada, habilitaron el Camino de las Altas Cumbres

La ruta provincial E34 estuvo cerrada durante el sábado y gran parte del domingo debido a la presencia de nieve y hielo en la calzada. Piden circular con precaución.

13/09/2026 | 14:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Volvieron a cortar el Camino de las Altas Cumbres por nieve. (Foto: Policía de Córdoba)

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Luego de permanecer cerrado durante el sábado y gran parte del domingo debido a la acumulación de nieve y hielo en la calzada, fue habilitado este domingo a la siesta el Camino de las Altas Cumbres.

En el marco de dos días helados, la ruta provincial E-34 estaba intransitable como consecuencia de las condiciones climáticas que afectaron a las zonas altas de Córdoba.

Con la reapertura, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que todavía se registra la presencia de bancos de niebla en distintos tramos del camino.

La recomendación apunta especialmente a reducir la velocidad y mantener la atención durante todo el recorrido, debido a las condiciones de visibilidad y al estado de la calzada.

Informe de Roberto Fontanari

Lectura rápida

¿Qué fue habilitado el domingo a la siesta? La habilitación del Camino de las Altas Cumbres.

¿Quién informó sobre la situación? El informe fue realizado por Roberto Fontanari.

¿Cuándo estuvo cerrado el camino? Estuvo cerrado durante el sábado y gran parte del domingo.

¿Dónde se registraron condiciones intransitables? En la ruta provincial E-34 en las zonas altas de Córdoba.

¿Por qué se recomienda precaución a los conductores? Debido a la presencia de bancos de niebla y el estado de la calzada.

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