Rosario disfruta del Fan Fest en el primer día pleno de los Juegos Suramericanos

Rosario vive este domingo el primer día pleno de actividad de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con las competencias ya en marcha y la apertura de los Fan Fest, que desde temprano comenzaron a reunir a familias, jóvenes y visitantes.

El Parque Independencia fue uno de los principales puntos de encuentro durante la mañana. Allí se combinó el movimiento de los escenarios deportivos con las propuestas recreativas, gastronómicas y culturales preparadas para acompañar el desarrollo de los Juegos.

Pese al frío de la jornada, el sol favoreció una postal de familias recorriendo los espacios, chicos participando de actividades y público siguiendo las distintas disciplinas que comenzaron a disputarse en la ciudad.

Las filas para ingresar a algunas competencias también fueron parte de la escena de este domingo, con una importante circulación de personas entre los distintos sectores del parque.

Un espacio para disfrutar más allá de las competencias

El Fan Fest del Parque Independencia y el espacio instalado en el Museo del Deporte abrieron sus puertas con actividades para todas las edades, espectáculos, propuestas recreativas y alternativas gastronómicas.

La iniciativa busca extender la experiencia de los Juegos más allá de cada competencia y sumar un punto de encuentro para quienes se acercan a acompañar a los atletas o simplemente a disfrutar de la jornada.

El acceso a los Fan Fest es libre y gratuito, aunque se requiere una registración previa y la descarga de un código QR correspondiente a cada día a través de fanfest.santafe2026.ar.

Para quienes quieran asegurar un lugar en las competencias, también se pueden reservar entradas mediante entradas.santafe2026.ar, con tickets de 10 mil pesos. Lo recaudado será destinado a Cilsa, organizaciones de excombatientes de Malvinas y Cáritas.

Con las disciplinas en marcha y los espacios recreativos funcionando a pleno, Rosario comenzó a transitar una de las jornadas centrales de los Juegos Suramericanos, con el público como uno de los grandes protagonistas del domingo.