Vanesa González: de actriz a directora audiovisual con una miniserie propia

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- La reconocida actriz Vanesa González, quien actualmente interpreta a Lola Mora en un relato que narra la vida de la célebre escultora, expresó que a casi 90 años de la muerte de Mora, persiste la condena social hacia las mujeres que se atreven a expresar sus ideas con firmeza. En este marco, la artista compartió detalles sobre su primera experiencia como directora audiovisual, en colaboración con el destacado cineasta Álex del Río.

González, una figura multifacética y exigente consigo misma, no solo actúa en diversas obras, sino que se encuentra inmersa en la producción de una miniserie original compuesta por cuatro capítulos. En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, aunque mantuvo en reserva muchos detalles, comentó que cada capítulo no superará los 45 minutos de duración.

Sobre su colaboración con del Río, González recordó: "Es un director de cine y arte con quien compartí mis años de escuela desde los diez años. De pequeños, hacíamos películas en su casa, así que este reencuentro en la adultez ha sido un regalo de la vida."

La actriz se conecta con la cultura desde múltiples perspectivas. La idea para su miniserie surgió a partir de Mary Carrington, una pintora surrealista y escritora británica nacionalizada mexicana, cuyos textos son una fuente de inspiración para González: "Decidí crear una miniserie utilizando textos que había recopilado de talleres de dramaturgia."

Aunque el proyecto aún está en desarrollo, su entusiasmo es palpable: "No hemos decidido si la presentaremos en alguna plataforma o si buscaremos una coproducción en Argentina o España; hay muchas opciones abiertas. No quiero adelantar nombres ni personajes, pero ya tenemos en mente a algunos actores, ya que escribimos pensando en ellos, aunque el rodaje dependerá de las agendas."

Acerca de su colaboración con del Río, González destacó: "Codirigiremos la serie juntos, y dado que es mi primera vez dirigiendo en cine, tenerlo a mi lado como amigo y socio es fundamental. Confío plenamente en su criterio y nos apoyamos mutuamente. Hemos encontrado un estilo de escritura muy personal; a veces lo hacemos de pie, conversando, y luego nos sentamos a tomar un café. Es un mundo nuevo que me llena de felicidad y expectativas."

En relación a la lucha actual de los actores, González manifestó: "Estamos atravesando una gran escasez de trabajo; hay una notable falta de ficción. Aquellos que están activos somos afortunados, pero hay muchos actores y actrices sin empleo. Es una situación complicada, y aunque entiendo que el país enfrenta problemas urgentes, en nuestra área estamos luchando intensamente."

La actriz también se refirió a la "comida rápida del teatro", señalando que la necesidad de producción constante se debe a la precarización del sector. "Antes, cuando grabábamos una tira de televisión, se decía que era como una 'fábrica de chorizos'. Ahora, esa dinámica también se está trasladando al teatro, donde muchos actores dependen exclusivamente de esta actividad, que es el único espacio activo para la actuación. Hay una necesidad de producir constantemente y muchos proyectos fracasan por la falta de público ante la saturación de ofertas. Los pocos que trabajan destinan su dinero a sobrevivir; los espectadores, ¿cuántas obras pueden ver al mes realmente?"

En cuanto al panorama actual del teatro, González subrayó que el mercado se está saturando, produciendo más de lo que se consume. "Por eso, muchos elencos optan por giras, ya que en lugares donde la situación económica es mejor, pueden atraer a un público más receptivo. Sin embargo, esto solo es viable para elencos pequeños, ya que los costos son un obstáculo para los más grandes."