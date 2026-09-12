Quién era Alfredo Wiebel, el empresario y ex piloto asesinado en Misiones

FOTO: Quién era Alfredo Wiebel, el empresario y ex piloto asesinado de un tiro en Misiones.

Crece la conmoción en Misiones tras el asesinato de Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, un reconocido empresario y ex piloto de 48 años. El trágico episodio ocurrió este viernes en un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en Puerto Iguazú, donde la policía halló el cuerpo de la víctima sin signos vitales.

Wiebel tenía un recorrido consolidado en el sector empresarial del norte provincial. Junto a su hermano estaba al frente de la firma gastronómica Holy, con sucursales operativas en la Costanera de Posadas y en Puerto Iguazú. Asimismo, administraba el emprendimiento turístico Z Hotel Boutique Iguazú, consolidándose como una figura representativa del rubro en la región.

Más allá del ámbito corporativo, su nombre estaba fuertemente vinculado al deporte de motor. Wiebel compitió activamente en distintas categorías del automovilismo provincial y nacional, registrando pasos por el rally, el TC 4000 Misionero y la Clase B del certamen Procar 4000.

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Respecto a la causa judicial, los exámenes médicos preliminares constataron que el deceso se produjo por una herida de arma de fuego, presuntamente proyectada por una pistola calibre 9 milímetros. Como consecuencia de las primeras actuaciones, las autoridades arrestaron al suegro de la víctima, un hombre de 82 años identificado como Ángel S., señalado como el principal sospechoso.

El acusado se encuentra internado bajo estricta custodia policial en una clínica privada de la zona. Mientras los investigadores concentran sus esfuerzos en localizar el arma utilizada en el ataque, la Justicia analiza distintas hipótesis sobre el móvil, entre las cuales cobran fuerza posibles desacuerdos de índole financiera o económica entre ambos.

Efectivos policiales y peritos judiciales continúan recolectando elementos de prueba y testimonios en el lugar para reconstruir los minutos previos al desenlace e identificar el desencadenante de la contienda.