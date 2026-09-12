El Chelsea de Dibu Martínez y Valentín Barco empató y sigue en la lucha por la Premier League

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) - La cuarta jornada de la Premier League dio inicio el sábado con cinco encuentros simultáneos. Uno de los resultados más relevantes fue el empate 2 a 2 entre el Chelsea y el Hull City, donde Emiliano Martínez fue el arquero titular y Valentín Barco ingresó en la segunda mitad. Con este resultado, los blues se quedaron a dos puntos de los líderes, Manchester City y Arsenal.

Los otros partidos disputados en la misma jornada incluyeron: Liverpool 0 - 0 Fulham; Bournemouth 2 - 2 Brentford; Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest e Ipswich Town 3 - 2 Crystal Palace. Además, otros argentinos en acción fueron Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Ipswich Town) y Emiliano Buendía (Aston Villa).

Con los resultados hasta el momento, Manchester City y Arsenal se mantienen al frente con 9 puntos cada uno, aunque ambos tienen un partido menos. Sorprendentemente, el Hull City ocupa el tercer puesto con 8 puntos, mientras que el Chelsea se posiciona cuarto con 7 unidades, seguido de Brentford, Everton, Liverpool e Ipswich Town.

El encuentro entre Chelsea y Hull City comenzó con un gol a favor del equipo local, anotado por Morgan Rogers a los 7 minutos. Sin embargo, en un giro inesperado, el Hull City dio vuelta el marcador gracias a un doblete de Mohamed Belloumi en los minutos 28 y 34 del primer tiempo. Algunos aficionados cuestionaron la salida de Dibu Martínez en el segundo gol, donde dejó la pelota viva para el rebote.

El Chelsea logró empatar en el segundo tiempo, con un gol de Joao Pedro a los 21 minutos. Valentín Barco ingresó al campo a los 25 minutos de la segunda mitad, pero no pudo cambiar el rumbo del partido, siendo incluso abucheado por algunos sectores de la hinchada.

En otro encuentro, el Liverpool empató 0 a 0 contra el Fulham. Alexis Mac Allister comenzó como suplente y entró al campo a los 15 minutos del segundo tiempo, pero no logró marcar, a diferencia de su destacada actuación en la Champions League anterior.

Por su parte, Exequiel Palacios tuvo un gran desempeño, siendo titular en la victoria 3 a 2 del Ipswich Town frente al Crystal Palace, donde contribuyó significativamente en el mediocampo. Los goles del Ipswich fueron anotados por Emerson, Leif Davis y Ziang Flemming, mientras que para el Palace marcaron Jorgen Strand Larsen y Anan Khalalii.

En contraste, Emiliano Buendía tuvo un partido complicado, ya que el Aston Villa cayó 2 a 1 ante el Nottingham Forest. A pesar de ser titular, Buendía no pudo contribuir al marcador, que fue abierto por Alysson para su equipo, mientras que los goles de la visita fueron de Liam Delap e Igor Jesus.

Finalmente, el partido entre Bournemouth y Brentford terminó 2 a 2. La jornada de la Premier se completará con los encuentros de Tottenham contra Everton y Sunderland frente a Arsenal.