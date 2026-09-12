FOTO: Desmantelan banda narco que utilizaba hidroavión para el tráfico de drogas en Buenos Aires

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Las autoridades desarticularon una banda narco que operaba entre San Nicolás, en Buenos Aires, y Rosario, Santa Fe, a raíz de varios allanamientos que resultaron en la detención de seis individuos, entre ellos el supuesto cabecilla, un piloto acrobático de 29 años. Durante los operativos, se incautaron drogas, armas, dinero, vehículos y un hidroavión experimental que se utilizaba para transportar estupefacientes.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el operativo fue llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, bajo la supervisión de la UFI N° 1 temática de Estupefacientes, dirigida por la fiscal María Verónica Marcantonio, y el Juzgado de Garantías N° 2, del juez Ricardo Pratti, junto al juez penal de Rosario Rodrigo Santana.

La organización utilizaba la provincia de Santa Fe como base logística aérea para el traslado de drogas a la región. El líder de la banda, Maximiliano Nicolás Cafiero, había adquirido un hidroavión experimental anfibio por USD 70.000.

Este hidroavión se mantenía oculto en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en el departamento de Rosario, y se sospecha que se utilizaba para el transporte y almacenamiento de estupefacientes.

Además de Cafiero, fueron arrestadas otras cinco personas: M. C. S., de 35 años, acusada de ocultamiento; E. G., de 27, por comercialización de estupefacientes; L. I. G., de 49, identificada como vendedora al menudeo; J. R. C., de 52, integrante de la red de venta; y W. A. C., de 18, imputada por distribución local.

Dos personas, N. C. A., de 17 años, y G. A. O. C., de 60, padre del líder, fueron notificadas y luego liberadas. Este último fue imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego.

Los allanamientos se realizaron simultáneamente en 14 domicilios: 13 en San Nicolás y uno en Rosario, donde se descubrió el presunto núcleo de operaciones de la organización.

Durante las operaciones, se confiscó un hidroavión experimental anfibio marca Lasermaster, modelo Piltri 1, matrícula LV-X436, ubicado en el aeródromo de Alvear. También se incautaron un Mercedes-Benz C250, que se cree se usaba para evadir controles entre Buenos Aires y Santa Fe, y un utilitario Citroën Berlingo.

Las autoridades encontraron más de 2,1 kilos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto y 306 envoltorios para la venta, y 1,8 kilos de marihuana, divididos en varios paquetes. Además, se hallaron tres armas de fuego, un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, todas con la numeración suprimida.

Entre los objetos confiscados había $4.050.000, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios para el embalaje de droga.

La Justicia mantiene órdenes de captura internacional y pedidos de detención activos para otros dos presuntos distribuidores relacionados con la red logística.