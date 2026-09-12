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Colapinto, tras la clasificación: "Estoy contento con el resultado; hay mucho por trabajar"

El piloto de Alpine destacó en Cadena 3 su vuelta en la Q2 y explicó qué le pasó en la tanda final. También habló de la exigencia del circuito y de sus expectativas para la carrera.

12/09/2026 | 13:02Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto se mostró satisfecho después de terminar noveno en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, en Madrid. 

En diálogo con Cadena 3, el argentino destacó su rendimiento en la Q2 y explicó que un movimiento del auto en el último sector condicionó su vuelta en la Q3.

"Lo di todo", afirmó el piloto de Alpine al repasar su actuación. Sobre la segunda tanda clasificatoria, en la que consiguió avanzar a la definición, sostuvo: "En Q2 fue la mejor vuelta que hice".

Colapinto diferenció ese desempeño de lo ocurrido en su intento de la Q3. "Se me movió el auto en la rápida, en el último sector", explicó. Sin embargo, valoró que pudo completar una vuelta que le permitió ubicarse entre los diez mejores.

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"A pesar de eso, fue una buena vuelta también y sirvió para quedar noveno", señaló. "Estoy contento con el resultado", agregó, aunque reconoció que "todavía hay mucho por trabajar".

El argentino también describió las dificultades del trazado madrileño, donde las curvas de alta velocidad y la cercanía de los muros aumentan la exigencia al volante. Según explicó, esas características hacen que completar una vuelta sin errores tenga un valor especial.

"Meter una vuelta perfecta es muy satisfactorio, mucho más que en otros circuitos", expresó. Al evaluar el esfuerzo de la clasificación, la definió como una sesión "realmente larga y dura".

De cara al domingo, Colapinto manifestó su deseo de aprovechar el resultado: "Espero hacer una buena carrera. Creo que es una pista muy difícil".

La competencia comenzará este domingo a las 10, hora argentina. Colapinto partirá desde la quinta fila, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que clasificó 14°.

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Informe de Guillermina Cardoso.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo? El protagonista es Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1.

¿Qué logró Colapinto en la clasificación? Colapinto finalizó noveno en la clasificación del Gran Premio de España.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera? La carrera comenzará este domingo a las 10, hora argentina.

¿Dónde se realizó la clasificación? La clasificación se realizó en Madrid.

¿Cómo se sintió Colapinto con su rendimiento? Colapinto se mostró satisfecho, aunque reconoció que “todavía hay mucho por trabajar”.

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